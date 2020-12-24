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Как часто влюбляются знаки зодиака

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Одни знаки зодиака могут легко менять партнеров на протяжении всей жизни, а у других никогда не получится забыть свою первую любовь.

Одна настоящая любовь ожидает Козерогов и Овнов. Эти знаки зодиака очень избирательны в выборе партнера, поэтому испытать сильные чувства они способны лишь однажды. Остальные романы останутся в памяти знаков приятным расплывчатым воспоминанием.

Девам и Рыбам также уготовлен лишь один любовный партнер. Эти знаки очень замкнутые и легко ранимые, поэтому по-настоящему влюбиться они смогут всего лишь один раз.

Две попытки на поиск настоящей любви будет у Тельцов и Водолеев. Им придется выбирать между легкими отношениями и узами брака, но только дважды они почувствуют желание связать свою жизнь с партнером навечно.

Первая любовь для Львов и Раков не всегда оказывается последней. Представителям этих знаков зодиака стоит помнить о том, что у них всегда есть второй шанс, который с большой вероятностью приведет их к крепким романтическим отношениям.

Для Весов и Скорпионов судьба приготовила три попытки на поиск своего настоящего возлюбленного. Рано или поздно настоящие чувства проснутся и в душе этих знаков.

У Стрельцов и Близнецов будет ровно четыре попытки. Если повезет, то они сразу найдут свою любовь. Если же первые отношения окажутся ошибкой — не стоит отчаиваться, на четвертый раз точно повезет.

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Знаки зодиака

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