Астролог назвала опасные дни лета 2021 года

Астролог Елена Молдованова рассказала о самом опасном для жизни периоде летом 2021 года. Оказывается, есть дни, когда лучше не планировать поездки, поскольку велик риск ДТП и катастроф.

По мнению астролога, летом будущего года вполне могут возобновиться в полном объеме перелеты между странами. Это значит, что в самые опасны дни этого времени года есть риск нарваться на неприятность не только на дорогах, но и в рейсах.

«Напоминаю, в эти дни высока вероятность аварий, катастроф, ДТП и травм. Старайтесь в указанные интервалы времени быть предельно осторожными и внимательными за рулем, не планируйте авиаперелеты, сведите риск, азарт и беспечность к минимуму. Стоит избегать мест большого скопления людей. Также есть опасность пострадать от природных стихий и катаклизмов», — заметила астролог.

Самые опасные дни июня 2021 года: 5, 6, 10, 11, с 13-го по 15-е, 24, 30-е; июля: с 1-го по 5-е, 17, 18, с 28-го по 30-е; августа: с 3-го по 7-е, 19-е.

Молдованова напомнила, что это общие рекомендации, однако пренебрегать ими все равно не стоит.