Что ждет Близнецов в 2021 году

В этом году ваша любовная жизнь превратится в испанский сериал: интриги, любовные треугольники, разбитые сердца, попытки начать новую жизнь.
В общем, скучать точно не придется. Кульминация намечена на конец лета, когда в свои права вступит дом Венеры. Но вскоре вам самим захочется поставить драму на паузу. Возьмите отпуск и отправитесь загород или на море. И желательно в одиночестве — вам нужно много чего переосмыслить.
Заработать как можно больше денег — явно не цель года для мужчин-Близнецов. Вы отлично себя чувствуете, ведь предусмотрительно подготовили кой-какие накопления. В 2021-м вас куда больше будет волновать личная жизнь. Захочется найти ту самую, поэтому будете постоянно перебирать партнеров, каждый раз думая, что та или иная недостаточно хороша. Остановиться и просто быть счастливым не для вас, правда?
Близнецов хлебом не корми, дай устроить какую-нибудь драму. Этот год не исключение: одинокие мужчины-Близнецы будут со скоростью света метаться из одних отношений в другие, а женщины — плести интриги. У женатых Близнецов, наоборот, все серьезно: приготовьтесь к прибавлению в семействе.
Вы слишком легко относитесь к деньгам, а слово «экономия» вызывает холодный пот. В итоге вы спускаете всю зарплату на мелочи, которые вам особо и не нужны. Не надо так, научитесь откладывать хотя бы часть заработанного.
В год Быка у вас появятся дополнительные источники для заработка. Дела пойдут хорошо, вы даже сможете закрыть какую-то важную финансовую цель: купить машину или, наконец, выбраться из рабства ипотеки. В конце года могут появиться неожиданные траты, поэтому отложенные деньги придутся как нельзя кстати.
Не спать целую ночь? Без проблем! Забыть про обед? Проще простого! Пропустить спортзал? Легко, есть дела и поважнее. Вы любите жить на грани, забывая, что умственные и физические нагрузки — два кита, на которых держится ваше хорошее самочувствие. Поэтому не забывайте нормально отдыхать и не прогуливайте тренировки.