Что ждет Близнецов в 2021 году

В этом году ваша любовная жизнь превратится в испанский сериал: интриги, любовные треугольники, разбитые сердца, попытки начать новую жизнь.

В общем, скучать точно не придется. Кульминация намечена на конец лета, когда в свои права вступит дом Венеры. Но вскоре вам самим захочется поставить драму на паузу. Возьмите отпуск и отправитесь загород или на море. И желательно в одиночестве — вам нужно много чего переосмыслить.

Заработать как можно больше денег — явно не цель года для мужчин-Близнецов. Вы отлично себя чувствуете, ведь предусмотрительно подготовили кой-какие накопления. В 2021-м вас куда больше будет волновать личная жизнь. Захочется найти ту самую, поэтому будете постоянно перебирать партнеров, каждый раз думая, что та или иная недостаточно хороша. Остановиться и просто быть счастливым не для вас, правда?

Любовный гороскоп для Близнецов на 2021 год

Близнецов хлебом не корми, дай устроить какую-нибудь драму. Этот год не исключение: одинокие мужчины-Близнецы будут со скоростью света метаться из одних отношений в другие, а женщины — плести интриги. У женатых Близнецов, наоборот, все серьезно: приготовьтесь к прибавлению в семействе.

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2021 год

Вы слишком легко относитесь к деньгам, а слово «экономия» вызывает холодный пот. В итоге вы спускаете всю зарплату на мелочи, которые вам особо и не нужны. Не надо так, научитесь откладывать хотя бы часть заработанного.

В год Быка у вас появятся дополнительные источники для заработка. Дела пойдут хорошо, вы даже сможете закрыть какую-то важную финансовую цель: купить машину или, наконец, выбраться из рабства ипотеки. В конце года могут появиться неожиданные траты, поэтому отложенные деньги придутся как нельзя кстати.

Гороскоп здоровья для Близнецов на 2021 год

Не спать целую ночь? Без проблем! Забыть про обед? Проще простого! Пропустить спортзал? Легко, есть дела и поважнее. Вы любите жить на грани, забывая, что умственные и физические нагрузки — два кита, на которых держится ваше хорошее самочувствие. Поэтому не забывайте нормально отдыхать и не прогуливайте тренировки.