4 знака зодиака, к которым так и тянутся деньги

Финансовая удача чаще улыбается Льву, Тельцу, Стрельцу и Водолею.

Большинство Львов уверены в себе и амбициозны. Они без труда находят высокооплачиваемую работу, либо открывают успешный бизнес. В результате получают возможность обустроить комфортную жизнь. Их близкие чувствуют себя защищенными, но они вынуждены подчиняться успешному и сильному родственнику. Львы относятся к финансовому успеху как к естественному положению вещей.

Везучий Телец любит деньги и легко зарабатывает их. Он уверен в своей удаче, астрологи считают, что у этого знака Зодиака счастливая денежная аура. Тельцам везет в бизнесе, они легко продвигаются по служебной лестнице, постоянно попадают на выгодные распродажи и акции с большими скидками. Тельцы бережливы и умеют хранить и приумножать заработанное.

Среди Стрельцов немало лидеров, смелых и талантливых организаторов. Их обаяние и общительность притягивают денежный поток Вселенной. Но все дается не без труда. Стрелец чувствует людей, которые могут быть полезны, и ловко манипулирует ими. Бывает и так, что Стрелец почти не причастен к финансовому проекту, но получает огромный куш.

Ум, предусмотрительность, умение рисковать и принимать нестандартные решения позволяют Водолею играючи получать деньги. Представители этого знака обаятельны, общительны и стараются заниматься делом, которое приносит не только доход, но и удовольствие. Водолеи нередко становятся очень состоятельными людьми.