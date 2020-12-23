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4 знака зодиака, к которым так и тянутся деньги

Говорит Уфа5 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Финансовая удача чаще улыбается Льву, Тельцу, Стрельцу и Водолею.

Лев

Большинство Львов уверены в себе и амбициозны. Они без труда находят высокооплачиваемую работу, либо открывают успешный бизнес. В результате получают возможность обустроить комфортную жизнь. Их близкие чувствуют себя защищенными, но они вынуждены подчиняться успешному и сильному родственнику. Львы относятся к финансовому успеху как к естественному положению вещей.

Телец

Везучий Телец любит деньги и легко зарабатывает их. Он уверен в своей удаче, астрологи считают, что у этого знака Зодиака счастливая денежная аура. Тельцам везет в бизнесе, они легко продвигаются по служебной лестнице, постоянно попадают на выгодные распродажи и акции с большими скидками. Тельцы бережливы и умеют хранить и приумножать заработанное.

Стрелец

Среди Стрельцов немало лидеров, смелых и талантливых организаторов. Их обаяние и общительность притягивают денежный поток Вселенной. Но все дается не без труда. Стрелец чувствует людей, которые могут быть полезны, и ловко манипулирует ими. Бывает и так, что Стрелец почти не причастен к финансовому проекту, но получает огромный куш.

Водолей

Ум, предусмотрительность, умение рисковать и принимать нестандартные решения позволяют Водолею играючи получать деньги. Представители этого знака обаятельны, общительны и стараются заниматься делом, которое приносит не только доход, но и удовольствие. Водолеи нередко становятся очень состоятельными людьми.

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