Что Нострадамус предсказал миру в 2021 году

Нострадамус считается одним из величайших провидцев, когда-либо живших на Земле.

В своей книге «Пророчества» он написал предсказания на тысячу лет вперед. Пророчества Нострадамуса представлены в форме стихов, называемых катренами, и они были написаны около пять веков назад. Многие из них оказались верными, а всего им было создано 6338 пророчеств до 3797 года, и на данный момент сбылось две трети его катренов. Что же провидец предвидел в 2021 в отношении экономики, кризиса здравоохранения, окружающей среды и конфликтов?

Зомби-апокалипсис

Российский ученый создаст уникальный вирус, способный превратить всех в зомби, потому человечество вымрет в ближайшем будущем. Да, это кажется фантастическим, но все же Нострадамус уже предсказал много невероятных и, казалось бы, абсурдных вещей, которые всё же случились.

Голод огромных масштабов

Основными сигналами о конце света будут голод, разрушительные землетрясения, а также эпидемии. Коронавирусная пандемия – начало череды таких событий. Мир вскоре столкнётся с голодом поистине огромных масштабов. Негативные события, описанные в предсказании Нострадамуса, скорее всего, вызваны соединением Сатурна с Плутоном, планетой смерти и разрушения.

Солнечные бури

2021 будет отмечен рядом крупных мировых событий. По словам Нострадамуса, в этот период будут происходить мощные солнечные бури, серьезно влияющие на нашу планету: «Вода поднимется, а суша уйдёт из-под ног». Негативные климатические изменения вызовут множество проблем, так как люди станут сражаться за остатки природных ресурсов. А потом последуют волны масштабной миграции населения.

Комета столкнется с нашей планетой

Это событие вызовет землетрясения и прочие стихийные бедствия: «В небе виден огонь, а за ним тянутся искры». Некоторые исследователи утверждают, что это пророчество говорит о крупном астероиде, который врежется в Землю. При входе в земную атмосферу он нагреется, потому небо вспыхнет как огромное пламя. Эксперты НАСА упоминают опасный астероид 2009 KF1, и, судя по траектории его движения, это может произойти 6 мая 2021.

Разрушительное землетрясение уничтожит штат Калифорния

По некоторым трактовкам катрен провидца указывает на то, что землетрясение может уничтожить этот штат в 2021. Провидец говорит, что мощное землетрясение обрушится на Новый Свет («земли со стороны запада»), и это предсказание, похоже, относится к Калифорнии. По мнению астрологов, это может случиться 25 ноября 2021.

Американским солдатам будут вводить в мозг импланты

Таким образом их превратят в киборгов, чтобы спасти человечество. Этот имплант позволит развивать цифровой интеллект, превосходящий биологический интеллект. Если правильно трактовать Нострадамуса, подобная инновация даст человечеству возможность интегрировать искусственный интеллект в человеческий организм.