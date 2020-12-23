День сулит волнующие известия — гороскоп на 24 декабря

10-11 лунные сутки. Первая половина дня малопродуктивна, зато вторая сулит волнующие известия.

Луна в Тельце поможет выхватить из общего потока новшеств и сенсаций практические детали. Это могут быть факты об экономическом кризисе, изменения в сфере инвестиций и целевого финансирования, перемены в области контроля за доходами, вопросы реорганизации бюджетов и фондов, модернизации платежных систем. Аспект к Меркурию и Солнцу подчеркивает важность информации в целом и ценность конкретных мнений. Полезно изучать новости, комментарии, отзывы и держать связь с друзьями (особенно, профессионалами в обсуждаемой сфере).

Овен ‌‌

В первой половине дня Овнам лучше ориентироваться на свои ощущения, нужды и привычки. Не стоит импульсивно браться за новые дела: сегодня это явный тупик. Вечер обещает экономические и социальные новости, контакты с друзьями, коллегами, работодателями, покупателями и продавцами, приглашает к оценке материальной базы новых планов. Хорошо обсуждать реорганизацию бюджета или инвестиции в будущее.

Телец

Сегодня Тельцам имеет смысл экономить энергию в первой половине дня, так как силы нужны им ближе к вечеру. Именно в это время возможен профессиональный или другой сюрприз, провоцирующий волнение и серьезную перестройку ваших привычек. Вероятны перемены в группе друзей или коллег, новости от зарубежных знакомых. Оригинальный поворот событий может основательно скорректировать ваши планы и цели.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут не слишком волноваться о вчерашних событиях, зато звезды советуют им быть внимательнее к новостям (особенно, к вечеру). Кризис или сенсация может не касаться вас напрямую, но затрагивать ваши планы на будущее и их материальный фундамент. Возможно, вам придется подумать о финансовом тыле, сбережениях, зарубежных счетах, оценить надежность друзей, кредиторов или поручителей.

Рак ‌‌

Сегодня звезды не советуют Ракам что-либо предпринимать до вечера. Вторая половина дня существенно изменит финансовые, социальные и профессиональные перспективы, скорректирует ваш взгляд на долги, кредиты, налоги, финансовые услуги и обязательства, вложения в будущее, дружбу и партнерство. Вам не стоит отказываться в это время от внеплановых переговоров и спонтанного общения с единомышленниками.

Лев ‌‌

На сегодня Львам лучше не строить твердых планов. Первая половина дня поможет удержаться на взятой высоте, но не даст сменить курс или добиться новых побед. Вечером наступит время сюрпризов и вынужденной коррекции целей. Возможны системные перемены в профессии, дружбе, партнерстве, контактах с начальством, а также в материальной части дел - например, в принципах финансирования или оплаты труда.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно переждать первую половину суток. Что-либо предпринимать лучше лишь по экстренным показаниям (но следует завершить ремонтные и другие срочные работы). Вторая половина дня укажет вам оптимальный путь в условиях системных перемен. При этом неважно, где вы живете и как работаете: дома, в чужой стране, в режиме разъездов, в офисе или дистанционно. Вам готовы помочь друзья издалека.

Весы ‌‌

Весам не стоит выбирать этот день для своей личной инициативы. В первой половине дня сохранится зависимость от партнера или противника (например, его настроения или манеры действий). Во второй половине дня в фокусе внимания финансовые и налоговые новости. Хорошо обсуждать в это время глобальную экономическую ситуацию, будущее общих активов и ресурсов, ипотеку, реорганизацию совместного бюджета.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше действовать, исходя из обстановки. В первой половине дня важны условия работы, но еще важнее самочувствие: стоит позаботиться о здоровье, подлечить раны. Вторая половина дня подчеркнет капитальные перемены дома, в значимых отношениях, в группе друзей или в привлекающей вас социальной прослойке. Звезды советуют вам откликаться на любое приглашение к неформальному диалогу.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам не стоит рассчитывать не крупный успех. Снизится азарт, придется выйти из игры или прекратить ее. Вечер обещает неожиданности на работе или в окружении. Могут преподнести сюрприз коллеги, друзья, питомцы, сервисы, компьютерный софт. Это удачное время для обсуждения новостей и обновлений практического плана - например, изменений в оплате, диете, повседневном режиме.

Козерог

В эти сутки звезды не советуют Козерогам предпринимать конкретные важные действия (особенно, связанные с расходами). А вот от переговоров и интенсивного изучения новостей отказываться не следует - с условием, что они будут протекать ближе к вечеру. Это хороший момент для разговора с детьми и общения с друзьями, для знакомства с финансовой сенсацией, с программным или профессиональным новшеством.

Водолей

Водолеев ждет волнующий день, связанный с долгожданными системными обновлениями, ломкой планов или привычек. Возможно появление прав и обязанностей «в комплекте» - например, расширение зоны влияния и рост личной ответственности. Важны темы, связанные с домом, семьей, группой друзей, новой карьерой или оригинальным крупным проектом. Вам будет о чем поговорить с близкими или подумать в одиночестве.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам следить за новостями и чаще доверять своему чутью. Параллельно, в этот день полезно поддерживать контакты с друзьями и близким окружением, изучать отзывы, комментарии и мнения профессионалов (желательно - конкретных персон с известными вам и публике именами). Чем больше информации такого рода вы найдете, тем быстрее разберетесь в сути важного новшества или сенсации.