О себе напомнят ошибки прошлого — любовный гороскоп на 24 декабря

Сегодня прошлое напомнит о себе. Не бойтесь разобраться с ним, чтобы сохранить настоящие отношения.

Овен ‌‌

Счастье в личной жизни Овнов может оказаться под серьезной угрозой из-за злонамеренных действий завистников или людей, которые имеют намерение испортить ваши отношения. Если вы пока одиноки, продолжайте присматриваться к кандидатурам на роль второй половинки.

Телец

Сегодня Тельцы готовы будут идти во всем на компромиссы с пассией, соглашаться даже с тем, с чем не согласны. Это поможет им избежать попадания в сложные ситуации. Одиноких Тельцов придется действовать активнее, чтобы добиться поставленных целей.

Близнецы

Не исключено, что у Близнецов ситуация в личной жизни усугубит внутренний дискомфорт и проснувшиеся беспричинные страхи. Нормализовать эмоциональное состояние поможет здравая оценка происходящего. Если вы пока одиноки, проявите интерес к привлекательному человеку.

Рак ‌‌

Планетарные влияния не намерены сегодня вовлекать Раков в бурный водоворот событий. Однако на этом спокойном фоне вам желательно повысить качество личных отношений, тем более, что такая возможность представится. Если вы пока не встретили любовь, смените круг общения.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что многие барьеры между вами и любимым человеком будут создаваться искусственно, из-за вашей хандры. Для того, чтобы избежать ненужных осложнений, постарайтесь справиться с пессимизмом. Одинокие Львы получат много новых впечатлений.

Дева ‌‌

Не исключено, что Девы переоценят силу своих чувств и станут торопить события, слишком поспешно принимая важные решения. Звезды советуют не спешить и выводить отношения на новый виток развития постепенно. Одинокие Девы гораздо увереннее смотрят в завтрашний день.

Весы ‌‌

Весам сегодня придется призвать на помощь всю свою решительность, поскольку ситуация может потребовать внесения в отношения предельной ясности для избавления от проблем в личной жизни. Если вы пока не встретили любовь, не тратьте время на бесперспективные отношения.

Скорпион

Главной проблемой Скорпионов в этот день станут ревность и обострившееся чувство собственничества по отношению ко второй половинке, несмотря на отсутствие повода для этого. Для одиноких Скорпионов велика вероятность возникновения чувства, связанного с большими расстояниями.

Стрелец

Если Стрельцы сделают шаг навстречу партнеру и предложат придти к компромиссу, то возможно значительное улучшение отношений с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, в дороге обратите внимание на попутчиков в дороге.

Козерог

Многие Козероги с удовлетворением смогут пожинать плоды своих усилий по гармонизации отношений с любимым человеком. Одинокие Козероги неожиданно встретят людей, которые как умелые посредники сыграют значительную роль в устройстве личной жизни.

Водолей

Не исключено, что сегодня некоторые Водолеи получат мудрый и практический совет, который поможет им существенно укрепить отношения с объектом их симпатии. Если вы пока не встретили вторую половинку, разбрасывание чувствами ни к чему, кроме разочарования не принесет.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды рекомендуют не терзаться переживаниями из-за допущенных ранее ошибок. Более того, вы можете понять, что в ваших действиях было немало полезного и правильного. Если вы пока не встретили любовь, посвятите этот день заботам об устройстве личной жизни.