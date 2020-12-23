Что ждет Раков в 2021 году

Понять, что творится у женщины-Рака внутри – еще та головоломка: ранимые и мнительные они все копят в себе, прикрываясь щитом из шуток и улыбок. А зря. Если они научатся быть искренними, Белый Металлический Бык поможет, чтобы у них все сложилось так, как они захотят (ну или хотя бы почти).

Зимой Ракам будет казаться, что жизнь пролетает мимо, а они уныло грустят на обочине. Работа, работа, работа — кажется, в это время они не будут знать других слов. Но сильно переживать не стоит: Белый Металлический Бык такое усердие оценит. И уже весной Раков будет ждать крутое повышение или неожиданная премия — они заслужили. Причем на этом все не остановится: мужчины-Раки научатся приумножать доход (инвестиции?) и к концу года смогут скопить приличную сумму. Если внезапно не решат себя порадовать чем-то дорогим. Спойлер: этого делать не надо, деньги вам еще понадобятся.

Любовный гороскоп для Раков на 2021 год

Раки будут много работать, поэтому времени на личные отношения почти не будет. В итоге одни забьют гвозди в крышку гроба последнего романа, другие — попытаются построить любовь на рабочем месте. И вряд ли это приведет к чему-то хорошему. У замужних Раков тоже может произойти кризис в семье, зато второй медовый месяц подсластит пилюлю, переживать не придется.

Финансовый гороскоп для Раков на 2021 год

Это свершится! В 2021 Раки наконец-то перестанут бояться остаться без денег и начнут рисковать — инвестировать и выгодно накапливать. По началу сломать привычные установки будет непросто, зато после Раки без тормозов полетят покорять новые финансовые цели.

Гороскоп здоровья для Раков на 2021 год

Талант Раков — раздувать проблемы. Благодаря их мнительности даже небольшое недомогание в миг превращается в конец света. И в итоге им становится все хуже и хуже. Кое-кому стоит поберечь свою нервную систему и поменьше читать про болезни в интернете — так вы лишь подкармливаете своего внутреннего ипохондрика, который в конце концов сам съест все ваши нервы.