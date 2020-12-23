В какие дни недели везет знакам зодиака

Специалисты считают, что положение звезд может предсказать, какие дни недели будут для представителей зодиакального круга особенно успешными или убыточными.

Понедельник — тяжелый день для всех, кроме Тельцов. Их знаком управляет Луна, поэтому Тельцы встречают начало недели весело и бодро. В этот день их поджидает удача в любви и работе.

Во вторник везет Ракам и Водолеям. Покровителем этих знаков является Марс, он заряжает их энергией и силой на свершение важных и сложных задач. В этот день представители этих знаков зодиака получают хорошие новости и готовы решать проблемы из прошлого.

Среда — день Меркурия, который является покровителем Весов. В этот день Весы могут ожидать похвалу со стороны коллег и партеров. В отношениях тоже намечается удача, стоит планировать свидания именно на этот день.

Овнам и Скорпионам везет по четвергам. Их планетой-покровителем является Юпитер. Он дает этим знакам зодиака чувство уверенности в себе и в завтрашнем дне. В этот день нужно быть готовым принять много серьезных решений, которые положительно повлияют на будущее.

В пятницу все запланированное идеально проходит у Рыб и Дев. Им следует в этот день отвлечься от работы и бытовых проблем и сконцентрировать свое внимание на любовных отношениях.

Суббота — законный день Львов, им покровительствует Сатурн. Планета помогает этому знаку зодиака избавиться от скрытых проблем и тайных врагов.

В последний день недели — воскресенье — под энергетической защитой Солнца находятся Козероги. В воскресенье они демонстрируют окружающим свои лучшие качества, их поджидает удача.