Экстрасенс дал советы знакам зодиака, как встречать Новый год

Мехди Эбрагими Вафа, звезда «Битвы экстрасенсов», поделился с рекомендациями, как встречать 2021 год представителям всех знаков зодиака.

Овнам, по словам Мехди, подойдет вечеринка в компании друзей. Им важно встретиться с родственниками и близкими людьми в период «перезагрузки».

Тельцам экстрасенс посоветовал не строить грандиозных планов, как им это свойственно, чтобы потом не разочаровываться. Пусть все идет так, как идет, и, каким бы ни получился праздник, он останется праздником.

Противоположный совет он дал и Близнецам. Они, напротив, неприхотливы, но есть моменты, когда можно позволить себе помечтать. На Новый год представителям этого знака стоит задуматься о том, чего бы хотели именно они, и воплотить желание в жизнь.

Ракам достался конкретный совет: признаться, наконец, в любви тем, кому давно пора сказать о своих чувствах. Нет ничего лучше, чем сделать это в новогоднюю ночь.

Львам стоит встретить праздник в уютной домашней обстановке. В этот раз им стоит предпочесть шуму и гаму больших компаний тихую радость семейного торжества.

Деву же на Новый год, про прогнозу Мехди, ожидают неожиданности. Следующий год будет для представителей этого знака необычным, и встретить его они смогут соответственно. Не стоит забывать о чудесах! Главное, не проворонить знаки, которые будут указывать на них.

Весам экстрасенс посоветовал уделить внимание созданию загадочной и радостной новогодней атмосферы. Он подчеркнул, что в этот раз задача представителей осеннего знака — сделать то, чего они обычно не делают, открыть дверь новому.

Скорпионам стоит позаботиться о приготовлениях заранее и не ждать последнего момента. Особенно тщательно стоит выбирать подарки — они могут быть красноречивее тысячи слов.

Что касается Стрельцов, то те из них, кто пребывает в гармонии, ощутят все волшебство новогодней ночи дома, среди родных. Те Стрельцы, в жизни которых накопилась необходимость перемен, имеют шанс круто изменить все в лучшую сторону, главное, не сидеть на месте и не ждать, говорит Мехди.

Козерогам, ожидающим новогоднего чуда, он посоветовал для начала совершить хотя бы одно такое чудо для кого-нибудь самим. Тогда «бумеранг» вернется к ним и наградит сторицей, особенно, если делать это от чистого сердца.

У Водолеев прогноз на Новый год неожиданно счастливый. У них есть все шансы запомнить этот праздник как один из лучших в своей жизни, даже если в это трудно поверить, учитывая все трудности уходящего года. Им стоит позаботиться о себе и своем здоровье, а все остальное придет.

А Рыбам стоит отвлечься от всего того, что их тревожит, и максимально развеяться. Веселая компания, в которой все взгляды будут обращены на представителя водного знака, обеспечит прекрасное настроение для встречи и начла нового года!