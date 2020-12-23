Сожженные чеки помогут вернуть деньги в дом

Существует особый ритуал сжигания чеков в определенные дни.

Он помогает привлекать финансы в дом – возвращать то, что вы уже отдали и получать новое. Обряд основан на перемещении энергии денег. Считается, что, когда мы их отдаем и оставляем чеки на кассе, то разбрасываемся богатством. То же самое происходит, если выбрасывать чеки в мусорное ведро.

Когда сжигать

Сжигать чеки нужно согласно Лунному циклу. Лучше всего выбирать растущую Луну, так как она помогает в финансовых делах и приумножает деньги. У каждых лунных суток есть свое предназначение. В зависимости от того, что вы планируете, стоит сжигать чеки в определенный день. Первый день подойдет, если у вас есть перспективные планы. Второй – для тех, кто обладает чувствительной интуицией. Шестой нужен для людей, готовых к экспериментам. Седьмой – для исполнения желаний. Восьмой – очищение, Десятый – доступ к скрытой информации. Одиннадцатый – для людей, жаждущих сильной энергетики. Тринадцатый – для получения талисманов.

Как сжигать

Делать это лучше всего на улице, но, если у вас нет возможности, то сжигайте чеки в хорошо проветриваемом помещении. При этом пепел от них нужно собрать, а потом развеять по ветру. Делать это нужно в ясную погоду, чтобы вас освещала Луна. Нужно собрать все чеки, платежи, квитанции, за которые вы отдавали свои деньги. Не стоит брать чужие, иначе ритуал не сработает.

Перед этим чеки стоит собирать, но не так, как это делают многие – в кошельке. Отведите для бумаг специальную полку в квартире и складывайте все туда.

Как возвращаются деньги

Самое интересное в этом ритуале то, как человек позднее радуется возвращенным деньгам. Они приходят из разных каналов. Это может быть выигрыш в лотерею, повышение зарплаты, наследство, премия или подарок.

Это происходит из-за потоков денежной энергии. Вы отдаете ее, а потом возвращаете с помощью сожженных чеков. Они помогают направить энергетические потоки в нужное русло, а потом переходят к вам. Получается круговорот денежной энергии. Если ее не возвращать, то поток будет работать в одну сторону.

Алевтина Кузнецова