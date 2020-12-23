Эксперты рассказали, как расшифровать знаки судьбы

В мире происходит столько странных и необъяснимых вещей, нелепых случайностей, которые могут кардинально поменять нашу жизнь. А если это вовсе не совпадения, а настоящие знаки судьбы?

Для того, чтобы наладить контакт со Вселенной, и знать, когда она посылает сигналы, важно не только быть внимательным к окружающим вас вещам, но и к самому себе, к своим ощущениям и желаниям. В источниках огромное количество трактовок разных событий, поэтому доверяйте в первую очередь себе. Какие-то события могут повторяться несколько раз, а что-то без причины будет вызывать положительные эмоции. Тут также важно довериться интуиции.

Неожиданные мысли. Бывает в голову приходят несуразные мысли, мы стараемся скорее выкинуть их из головы, но может стоит присмотреться к ним, вдруг вы найдете здесь ответы на все ваши вопросы.

Случайные встречи и разговоры. Бывает отрывок из какого-то диалога толкает вас на размышления, в ходе которых и принимаются самые важные решения.

Ощущения на коже. Бывает ли у вас легкие покалывания на коже или ощущения, что до вас кто-то дотрагивается? Это Вселенная пытается до вас достучаться, прислушайтесь, может вы не замечаете очевидного?

На самом деле, вы можете искать подсказки везде, ведь все индивидуально. Чем лучше вы будете понимать себя, тем легче вам будет распознать знаки судьбы, а значит, ваши решения будут взвешенными, а в жизнь придет равновесие.