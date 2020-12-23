Что ждет Львов в 2021 году

Лев никогда не прячется в тени. Он любит блистать на ковровой дорожке, да еще и во всем самом ярком и сверкающем.

В итоге может ослепить сам себя и потерять связь с реальностью. Не переживайте: Вселенная напомнит, что королевский титул — вещь условная, а дыры в бюджете более чем реальны. И в конце весны Львиц ждет некое финансовое фиаско, которое только пойдет им на пользу: они наконец-то пересмотрят свое отношение к расходам. В минусе Львицы просидят недолго. Благодаря таланту находить новые знакомства и выстраивать прочные отношения, финансовый баланс удастся восстановить уже этим летом.

В этом году Львице придется выйти на охоту, причем желательно в дальние края. Бык принесет какое-то судьбоносное знакомство во время путешествия. Главное — не делать резких движений, иначе Львица рискует напугать добычу: у нее сложится неверное впечатление.

Мужчины-Львы привыкли просыпаться под раскаты салютов и жить так, словно каждый день — это праздник. Но 2021 год быстро отрезвит и смоет остатки конфетти. Будет много работы, бытовухи и серых будней, с которыми придется как-то примириться. Если получится — Львы станут более терпеливыми и добьются высоких результатов. Главное — удержаться и не рассказывать всем и каждому о своем успехе. Иначе на горизонте появится завистник, который организует заговор, после которого еще долго придется приходить в себя. И не стоит налегать на кредитку, какими заманчивыми бы не были предложения. Это не тот риск, на который стоит идти.

Любовный гороскоп для Львов на 2021 год

В бешеном круговороте событий Львам будет особо не до любви. Поэтому даже в проверенные отношения могут оказаться на волоске. Тут Львам очень пригодится умение договориться. А еще, чтобы спасти роман, придется усмирить свое эго, а как вы хотели?

Финансовый гороскоп для Львов на 2021 год

Льву кажется, что деньги не могут закончиться. Так просто не бывает. Поэтому он легко платит за друзей, дает в долг и покупает все что нравится. А потом играет в гляделки с выпиской из банковского счета. Может раньше ему и получалось выиграть, но в этом году Лев рискует остаться на мели. И если урок не получится усвоить, то ситуация повторится. А затем еще. До тех пор, пока Лев, наконец, не поймет, что пора научиться не только тратить, но и копить деньги. А еще лучше — инвестировать. Во второй половине года у Львов как раз появится такая возможность.

Гороскоп здоровья для Львов на 2021 год

Львы уже давно не гоняются за добычей. Они заказывают доставку или забегают в фаст-фуд. А еще любят смотреть сериалы ночами напролет или до утра развлекаться с друзьями. В итоге в один момент сердечно-сосудистая система может устроить бойкот и начать требовать ввести нормальный режим дня, здоровую пищу и хоть какие-то физические нагрузки.