Индийский астролог: «Трампа вновь изберут в следующем месяце»

Проигрыш Трампа на выборах 2020 года стал самой обсуждаемой темой не только в США, но и во многих других странах.

Америка по-прежнему является сверхдержавой, от политики которой зависят многие страны. Эксперты считают, что для России наименьшим злом в качестве главы США является Трамп, Байден может ввести дополнительные санкции против нашей страны, а также будет более жестким лидером, чем Дональд Трамп.

Однако команда Дональда Трампа не намерена сдаваться. Подаются различные судебные иски, в которых пытаются оспорить избрание Байдена в качестве главы США. На данный момент все эти попытки являются не особо успешными, но недавно с заявлением выступил астролог из Индии, который уверен, что в следующем месяце произойдут события, благодаря которым Трамп снова займет место президента США.

Сейчас положение Трампа сложно назвать удачным, но в ближайшие дни может произойти кардинальное изменение, которое поможет ему одержать победу над Джо Байденом. В качестве основных возможностей для победы астролог называет Верховный суд Америки, который может аннулировать результаты выборов, оставив Трампа у власти.

Индийский астролог называет 26, 30 декабря, а также 5 января поворотными точками в решении вопроса президентства в Америке. Стоит отметить, что множество людей верят в различные предсказания и прогнозы астрологов, поэтому чуть ли не каждый месяц в этой стране появляются люди, которые рассказывают о своих предсказаниях на ближайшее будущее.Что касается будущего лидера США, то ситуация в России не особо зависит от политики штатов, т.к. в последнее время становится все более понятно, что агрессия со стороны Америки в сторону нашей страны не может кардинально поменяться, поэтому и особой разницы в главе Америке для России просто нет.