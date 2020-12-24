5 причин почему нельзя отмечать 40 лет

Сорокалетие не отмечают даже те, кто абсолютно не верит в приметы. В чем же секрет этого загадочного числа и в чем кроется причина такого осторожного к нему отношения?

1 причина

Число 40 не единожды упоминается в Библии. Многие описываемые в ней события длились именно 40 дней, 40 лет и т.д. К примеру, столько дней продолжался всемирный потоп. 40 лет Моисей со своими последователями блуждали по пустыне. И душа после смерти человека не может уйти в царствие небесное тоже 40 дней. Для верующих людей этой причины более чем достаточно, чтобы не праздновать такую дату.

2 причина

Согласно легенде, когда человеку исполняется 40 лет, он становится достаточно мудрым, чтобы принимать все решения самостоятельно. В этот период его покидает ангел-хранитель. Но никому не хочется оставаться без покровительства, и поэтому эта дата не празднуется.

3 причина

Астрологи объясняют: с 40 до 43 лет люди находятся под влиянием планеты Уран. И это может оказаться источником многих неприятностей и негативных изменений в жизни.4 причина. В гаданиях на картах Таро цифра 4 обозначает смерть. Соответственно и 40 имеет далеко не позитивное значение.

5 причина

В азиатских странах люди верят, что это число приносит одни несчастья. У них даже нет домов и квартир с таким номером.Что же делать, если отметить 40 лет хочется, а из-за этих причин как-то боязно?

Есть несколько способов отпраздновать сорокалетие так, чтобы потом не возникло никаких негативных последствий.

1. Устроить вечеринку не в сам День рождения, а немного позже.2. Нигде не упоминать число 40 (открытки, торты, шарики).3. Отметить праздник, совпадающий с этой датой (день российского флага, день тракториста, 1 сентября).

На самом деле, всегда можно что-то придумать, чтобы устроить себе праздник. Было бы желание. К тому же многие религии вообще запрещают верить в подобного рода приметы. Да и научных доказательств всем этим объяснениям нет.