5 причин почему нельзя отмечать 40 лет

Сорокалетие не отмечают даже те, кто абсолютно не верит в приметы. В чем же секрет этого загадочного числа и в чем кроется причина такого осторожного к нему отношения?
Число 40 не единожды упоминается в Библии. Многие описываемые в ней события длились именно 40 дней, 40 лет и т.д. К примеру, столько дней продолжался всемирный потоп. 40 лет Моисей со своими последователями блуждали по пустыне. И душа после смерти человека не может уйти в царствие небесное тоже 40 дней. Для верующих людей этой причины более чем достаточно, чтобы не праздновать такую дату.
Согласно легенде, когда человеку исполняется 40 лет, он становится достаточно мудрым, чтобы принимать все решения самостоятельно. В этот период его покидает ангел-хранитель. Но никому не хочется оставаться без покровительства, и поэтому эта дата не празднуется.
Астрологи объясняют: с 40 до 43 лет люди находятся под влиянием планеты Уран. И это может оказаться источником многих неприятностей и негативных изменений в жизни.4 причина. В гаданиях на картах Таро цифра 4 обозначает смерть. Соответственно и 40 имеет далеко не позитивное значение.
В азиатских странах люди верят, что это число приносит одни несчастья. У них даже нет домов и квартир с таким номером.Что же делать, если отметить 40 лет хочется, а из-за этих причин как-то боязно?
Есть несколько способов отпраздновать сорокалетие так, чтобы потом не возникло никаких негативных последствий.
1. Устроить вечеринку не в сам День рождения, а немного позже.2. Нигде не упоминать число 40 (открытки, торты, шарики).3. Отметить праздник, совпадающий с этой датой (день российского флага, день тракториста, 1 сентября).
На самом деле, всегда можно что-то придумать, чтобы устроить себе праздник. Было бы желание. К тому же многие религии вообще запрещают верить в подобного рода приметы. Да и научных доказательств всем этим объяснениям нет.