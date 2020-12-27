Звезды щедры на личное счастье — любовный гороскоп на 28 декабря — 3 января

Венера всю неделю находится в знаке Стрельца. Это подействует на людей вдохновляюще.

Они будут жизнерадостными и жизнелюбивыми. В личной жизни захочется радости, праздника, красивых свиданий, щедрых чувств, приятных сюрпризов. Люди будут легко раздавать обещания, не думая, насколько они выполнимы, и верить в обещания партнера. И действительно, сейчас в любви могут исполниться самые смелые мечты — но лишь в том случае, если действовать быстро, пока Венера не сменила знак. Неделя удачна для знакомств с иностранцами и людьми с высоким социальным статусом, романтических поездок за границу и особенных, роскошных свиданий. В среду в личных делах путаница и хаос. Можно ошибиться в отношении того, кто вам нравится, влюбиться не в того, стать жертвой сплетен. Есть вероятность измены. В субботу откроются наилучшие шансы в любви, но они быстротечны. Нужно пользоваться удачным моментом, пока он не прошел.

Овен ‌‌

Понедельник внушит влюбленным Овнам приятные надежды на новогоднюю ночь. Звезды спешат сообщить, что эти предчувствия не напрасны (особенно, если вы проявите креативный подход и используете все доступные вам варианты). Период с вечера 31 декабря по вечер 2 января создан для любовных игр и сюрпризов.

Телец

Новогодняя неделя толкает влюбленных Тельцов на авантюры (особенно, в новой обстановке и случайной компании). Сумасбродствам, с риском для репутации, будут подвержены даже самые консервативные и здравомыслящие Тельцы. Если не хотите проблем, отложите любовные приключения и сюрпризы до воскресенья.

Близнецы

На праздничной неделе Близнецы не прочь пофлиртовать и даже пройти по краю пропасти, но вначале они просчитают все свои ходы. В интервале с вечера 31 декабря по вечер 2 января они запустят незабываемый фейерверк, который будет означать прощание с прежней пассией или заявку на начало нового романа.

Рак ‌‌

Ракам звезды не советуют планировать важный шаг в личной жизни на новогодний период, так как в это время легко пойти против собственных интересов. Все праздничные сюрпризы приятны, но не все полезны. Если под бой курантов кто-то выразит вам симпатию и предложит отношения, дайте себе время подумать.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам стоит подойти к новогодней ночи во всеоружии. Она дает повод для инициативы, но важно не только сделать шаг, но и получить правильный отклик. Лучше заранее позаботиться о впечатлении, которое вы хотите произвести. Заблаговременно узнайте планы партнера или правила в общей компании.

Дева ‌‌

Для влюбленных Дев эта неделя начнется с надежд и сомнений. В новогоднюю ночь для них велик риск повести себя не слишком естественно: неудачно пошутить, выбрать неподходящий имидж, промахнуться с любовным подарком, сюрпризом. Толковые креативные идеи озарят многих Дев «задним числом» в воскресенье.

Весы ‌‌

Влюбленным Весам праздничная неделя не сулит полного комфорта, зато не мешает проявлять дальновидность и действовать с расчетом на перспективу. Наибольшую свободу творчества дадут утро 28 декабря, вечер 31 декабря, дни 1 и 2 января. В новогоднем шоу будут важны декорации: место, компания, антураж.

Скорпион

Влюбленные Скорпионы на этой неделе обречены участвовать в предложенных приключениях и потворствовать чужим новогодним капризам. Отказ принимается - но в этом случае вы рискуете остаться в одиночестве, пока ваш партнер веселится в обществе друзей (или, того хуже, в компании случайных знакомых).

Стрелец

Влюбленным Стрельцам стоит согласовать праздничные планы с партнером уже в понедельник, позже это может быть проблемой. Если у вас разные компании или условия, придется найти подходящий компромисс. Неплохо встретить бой курантов в атмосфере творчества, в романтическом путешествии, в теплой стране.

Козерог

Для влюбленных Козерогов неделя будет беспокойной, а празднование Нового года способно стать настоящей головной болью. Не исключено, что после «праздника» вам снова придется отдыхать, уже в своем режиме. Не стоит доверяться своим случайным увлечениям, отложите все оценки и выводы до воскресенья.

Водолей

На праздничной неделе Водолеям несложно поддерживать обычные отношения или флирт, но жизнь напомнит про смену стандартов и заставит ввести в игру еще одно условие. Многим Водолеям придется держать в отношениях дистанцию или стать разборчивее: к этому их обяжет новая цель или изменившийся статус.

Рыбы ‌‌

Влюбленным Рыбам на этой неделе нелегко в психологическом отношении, так как им придется подстроиться к ситуации. Могут быть нарушены планы, перечеркнуты традиции, сломаны стандарты и потеряны рычаги управления. Вывод о новогодних приключениях стоит делать пост-фактум (лучше всего, в воскресенье).