Любовь против здравого смысла — гороскоп на 28 декабря — 3 января

На этой неделе на небе будет сформировано 3 планетных аспекта. 28 декабря трин Солнце-Уран – это аспект личной свободы.

Поскольку аспект гармоничный, потребность в свободе поведения не переходит за грань дозволенного. Хорошее время для проработки психологических комплексов, связанных с заниженной самооценкой – данный аспект позволяет добиться внутренней свободы, а вслед за этим и внешней свободы в поведении. Усиливается проявление творческого потенциала личности. Могут быть спортивные достижения, особенно в коллективных спортивных играх. 30 декабря квадратура Венера-Нептун. Крайние проявления любовных чувств, доходящие до неадекватных оценок. Может проявляться как сверхмилосердие и всепрощение, а может приводить к подозрительности, предвзятости и сильной необоснованной ревности. Сильная зависимость от объекта любви. Поэтому любовные отношения на таком аспекте отличаются полным отсутствием логики и здравого смысла. Под влиянием этого аспекта усиливается потребность погрузиться в мир приятных грёз и иллюзий. Может усилиться склонность к аморальному поведению, разврату и алкоголизму. Полный хаос в чувствах и потерянность в делах, нежелание что-то делать. 1 января секстиль Меркурий-Нептун. Под влиянием этого аспекта люди начинают изящно излагать мысли и чувства, сочиняя стихи. Усиливается тяга к любым видам искусства, особенно связанным с живописью, музыкой и пением. Талант музицирования за счет тонкой чувствительности пальцев. Желание все приукрашивать, делать красивым.

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине недели наиболее успешное направление для самореализации находится в сфере профессиональной деятельности. Именно путем сосредоточения на решении материальных проблем вы сможете значительно улучшить общую ситуацию. Это именно то звено в цепи, взявшись за которое, вы сможете поднять уровень своей жизни на новое качество. Поэтому – максимум внимания направьте сюда. Учитывая то обстоятельство, что ваш уровень доходов возрастет, то вы теперь сможете позволить себе купить ту вещь, о которой давно мечтали. Это хорошее время для перемен в карьере. Любые перемены в работе будут вести к росту ваших доходов. Главное – не лениться и проявлять смекалку. Вместе с тем во второй половине недели у вас могут быть проблемы с законом. Необходимо действовать в строгом соответствии с существующими правилами поведения и номами законодательства. Если вам будут предлагать что-то незаконное, то откажитесь, не ставьте под удар свою репутацию. Соблюдайте правила дорожного движения при вождении автомобиля – возрастает вероятность штрафных санкций.

Телец

Первая половина недели складывается благоприятно для Тельцов, сосредоточенных на вопросах личностного развития и самосовершенствования. Если вы молоды, то вас могут интересовать вопросы формирования личностных морально-нравственных ценностей. Вы будете обращать особое внимание на примеры достойного с вашей точки зрения поведения людей, чтобы взять эти примеры себе в образец. В более зрелом возрасте вам рекомендовано уделить внимание вопросам духовного роста, философского осмысления жизни, более глубокого проникновения в религии, идеологические доктрины. Не исключено знакомство с человеком, который может стать вашим духовным Учителем, вашим Гуру. Хорошее время для физической активности, занятий спортом и участия в спортивных соревнованиях. Вместе с тем вторая половина недели может быть связана с неожиданными событиями не самого приятного свойства. Старайтесь в своих поступках быть более предусмотрительными и не делать того, что увеличивало бы риск материального или физического ущерба. Отношения с друзьями также могут не сложиться. В целом эти дни могут быть связаны с чрезвычайными происшествиями.

Близнецы

У типичных Близнецов эта неделя пройдет неоднозначно. Первая половина недели располагает к спокойному и размеренному жизненному ритму. Не надо ничего специально планировать и стараться непременно исполнить. Никакого фанатизма. Живите так, как будто плывете по течению реки, спокойно и расслабленно. Если вы будете поставлены перед какими-то проблемами, то решение найдется само собой. И проблемы будут решаться минимальными усилиями по мере их поступления. Многие из вас почувствуют усиление экстрасенсорных способностей. Вам могут сниться необычайно яркие и вещие сны. Усилится степень вашей внушаемости, что позволит добиться успеха в сеансах аутогенной тренировки. Хорошо заниматься проработкой психологических комплексов. Вторая половина недели может быть связана с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Чтобы сохранить свои позиции, вам, возможно, придется подстраиваться под других людей и обстоятельства. Могут обостриться супружеские отношения. В ходе общения может выясниться, что вы с партнером по разному представляете себе цели и задачи. То, что для вас является очень важным, для партнера может оказаться несущественным и наоборот.

Рак ‌‌

Первая половина недели складывается для Раков удачно для урегулирования прошлых недоразумений и напряжений с друзьями и партнерами. Если вы состоите в супружеских отношениях, и у вас отсутствует взаимопонимание, то попробуйте взглянуть на проблему с иной точки зрения. Представьте что вы и ваш партнер по браку – просто друзья. И начните вести себя так, как обычно ведут себя с друзьями: выслушивайте их мнения, советы, пожелания, пытайтесь помогать, проявляйте заботу. Такой разворот отношений может быть оценен партнером, и к вам начнут относиться более доброжелательно. Попытайтесь скоординировать свои личные планы с планами партнера по браку. Добейтесь того состояния, чтобы у вас появились общие на двоих планы. Все это способно укрепить и гармонизировать супружеский союз. Вместе с тем вторая половина недели может быть связана с осложнениями в здоровье. Воздержитесь от употребления алкоголя и будьте внимательнее к приему лекарственных препаратов. Есть риск что-то перепутать и получить отравление. Также это не лучший день для наведения порядка в делах на рабочем месте и у себя в доме.

Лев ‌‌

Львы – люди увлекающиеся и часто несобранные. Однако на этой неделе звезды предоставят вам прекрасный шанс исправить положение к лучшему. Задайтесь вопросом: что для вас сейчас самое главное, какая из жизненных задач является наиболее важной и значимой? Сформировав свою главную цель, приступайте к реализации задуманного. Таким образом, вы мотивируете себя на ответственное и систематическое поведение. Хорошее время для перехода к здоровому образу жизни с учетом режима дня, правильно питания и физических нагрузок. Если вы проявите настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то наверняка добьетесь успеха. Это то самое время, когда надо уметь постоять за себя и проявить себя. В первую очередь этот период благоприятно отразится на вашей карьере. Но и в других делах тоже возможны положительные сдвиги. Вторая половина недели может стать весьма напряженным временем для романтических отношений. Если у вас есть любимый человек, то возможны огорчения оттого, что ваши желания не всегда будут соответствовать вашим возможностям. Может усилиться ревность, недоверие.

Дева ‌‌

В первой половине недели Дев потянет на приключения, а лучшим из всех видов приключений для вас будет путешествие. Звезды советуют вам сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сменить обстановку, внести в свою жизнь новые краски. Потребность в новых впечатлениях можно также удовлетворить веселым и праздничным времяпрепровождением. Хорошо посещать концерты, театры, бары, рестораны, дискотеки. Но самую большую радость вам могут подарить романтические отношения. Вы наверняка уже почувствовали огромную нарастающую в вас волну любовной потребности. И вам будет достаточно одного взгляда, жеста, улыбки, чтобы отправить свое сердце в любовное плавание. Кроме того, вы будете находиться в прекрасной физической форме, что положительно отразится на спортивных соревнованиях. Вместе с тем вторая половина недели может быть связана с осложнением отношений в семье и браке. Также между вашим партнером по браку и кем-то из ваших близких родственников (родителей) могут обостриться отношения. Постарайтесь держать нейтралитет и как-то сгладить ситуацию. Причиной осложнений может стать отказ кого-то из членов семьи выполнять свои обязанности.

Весы ‌‌

В первой половине недели Весам будет вполне комфортно находиться у себя дома, в теплом кругу родных и близких людей. Если вы состоите в браке и у вас есть семья, то вам удастся реализовывать свои сексуальные фантазии в супружеских отношениях. Ваша семейная интимная жизнь будет переживать период оживления. Другой благоприятной темой недели является урегулирование вопросов, связанных с наследством. Можно организовывать с родственниками встречи и обсуждать эти непростые вопросы. Также при планах покупки квартиры вы можете рассчитывать на одобрение банком ипотечного кредита, если подадите заявку на этих днях. Если вы давно собирались провести генеральную уборку, выбросив все лишнее из квартиры, то сейчас самое удачное время для этого. Во второй половине недели старайтесь не заводить новых знакомств и отложить запланированные встречи. Общение с людьми в эти дни вряд ли будет приятным. В некоторых людях вы можете разочароваться. Кроме того, во время поездок могут произойти осложнения. Например, вы можете попасть в пробку и опоздать на свидание.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели наступает благоприятный период для урегулирования и гармонизации супружеских отношений. Старайтесь сделать партнеру приятное, ищите повод для новых сюрпризов, дарите радость близким и любимым людям. И ваши отношения чудесным образом заиграют новыми красками. Вы откроете в своем партнере такие положительные качества, которые прежде не замечали. Очень важно в эти дни вести доброжелательный и заинтересованный диалог с партнером. Не исключено, что вас попросят сыграть роль посредника и миротворца в разрешении спорных вопросов в чужих делах. Не отказывайте людям в помощи – это пойдет и вам на пользу. Также это хорошее время для оформления документов любого рода. Во второй половине недели звезды советуют вам воздержаться от покупки модных вещей и ювелирных украшений. В противном случае вы рискуете не рассмотреть дефект и потратить деньги на бракованный товар. Если у вас есть маленькие дети, то магазины с игрушками и сладостями лучше обходить стороной. Траты на детей могут непомерным бременем лечь на ваш бюджет. Аналогично следует воздерживаться от приобретения подарков любимому человеку. Потому что это может потребовать много денег и, что самое обидное, ваш подарок может не понравится любимому человеку.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Вы преуспеете в решении материальных проблем. Если у вас на работе и дома скопилось много дел, то начните их интенсивно решать. Вы сами удивитесь, насколько быстрыми темпами пойдут ваши дела и вскоре все завалы будут расчищены. Возрастут ваши финансовые возможности, что позволит приобрести много полезного для себя и для дома. Неделя благоприятствует всевозможным формам лечебно-профилактических процедур. Очень хорошо в эти дни проводить сеансы закаливания, заниматься профилактикой здоровья, подготавливая организм к борьбе с простудами и вирусными инфекциями. Энергии и иммунитета будет достаточно, чтобы преодолевать любые трудности. Вторая половина недели может быть связана с разногласиями в семье. Если вы молоды, то возможен конфликт поколений, когда старшие не могут понять и оценить желаний младших. Например, родители могут препятствовать вашему излишне свободному стилю поведения, призывая к соблюдению морально-нравственных норм. Также могут быть конфликты из-за алкоголизма кого-то из членов семьи.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели прекрасное время для расцвета романтических отношений, отдыха и развлечений. Ваше праздничное настроение и творческий задор предполагают некое приятное приключение, когда от вас требуется фантазия, смелость и личная свобода. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь подготовить для него приятные сюрпризы, как-то разнообразить свои отношения, внести в них чувство новизны и необычности. Если же вы одиноки, то можете повстречать человека, который ответит взаимной симпатией, и между вами начнут развиваться романтические отношения. Для семейных Козерогов на первый план выйдут вопросы воспитания детей. Это именно та тема, которая вас более всего порадует. Также вы можете найти себе какое-то творческое занятие, которым увлечетесь. Во второй половине недели, возможно, вам станет известно о каких-то слухах и сплетнях, которые о вас распространяют недоброжелатели. Постарайтесь не придавать этому большого значения, тем более, что это не будет иметь для вас никаких последствий. Старайтесь не откровенничать о своей личной жизни со случайными людьми.

Водолей

У Водолеев первая половина недели пройдет благоприятно только в том случае, если у вас имеются хорошие жилищные условия. Дело в том, что вас будет особенно привлекать комфортное спокойное времяпрепровождение в привычных условиях, в домашнем теплом кругу с близкими родственниками и членами семьи. Если с кем-то из них у вас были последнее время напряженные отношения и противоречия, то сейчас вы легко их преодолеете. Вместе с тем, периодически у вас будет возникать желание уединиться ото всех и побыть в одиночестве. Хорошо, если у вас есть своя комната, где вам никто не помешает спокойно отдохнуть, расслабиться и обдумать события последнего времени. Также это хорошее время для духовных практик с целью самосовершенствования. И вы вполне преуспеете в занятиях йогой, медитациями, аутогенными тренировками в спокойных комфортных условиях. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для поддержания дружеского общения. Может сработать старая поговорка: «Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг». Старайтесь деликатно обойти тему финансовых отношений с друзьями и вообще обойтись без задолженностей.

Рыбы ‌‌

Первая половина недели у Рыб может быть связана с активными контактами. В поле вашего зрения будут попадать много новых людей, вместе с которыми вам поступит немало интересной и полезной информации. В результате вы сможете восполнить информационные пробелы о последних новостях у друзей и знакомых. Возможно, вас пригласят принять участие в неких клубных встречах по интересам. Если вы часто пользуетесь Интернетом, то будете вовлечены в интенсивное общение на форумах и в сообществах социальных сетей. В эти новогодние дни хорошо строить планы на следующий год и загадывать желания. Какое-то из ваших заветных желаний обязательно исполнится. Вторая половина недели может быть связана с запутанными ситуациями. Вам будет сложно привести свои дела в порядок, поскольку не будет должного понимания ситуации. Могут осложниться отношения с теми людьми, которым вы что-то обещали, но забыли исполнить обещание. Лучше дистанцироваться от людей, которые имеют более высокий статус, чем у вас. Может случиться так, что ваши желания не будут соответствовать вашим возможностям. А слишком амбициозные задачи окажутся непосильным бременем для вас.