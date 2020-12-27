Исполнятся самые смелые желания — финансовый гороскоп на 28 декабря — 3 января

Всю неделю и вы, и окружающие, и сама жизнь будете щедры, как и должно быть в праздники. Исполняйте свои и чужие самые смелые желания. Не скупитесь на траты.

Венера в Стрельце повернет все так, что к щедрым все вернется в двойном размере. Купите себе то, о чем мечтали весь год, не экономьте на себе. Позвольте себе дорогие развлечения — сейчас нужно чувствовать вкус жизни. Оставляйте чаевые, дарите сувениры незнакомым, а уж близких непременно щедро одарите. Но! Все это не касается среды. Наоборот, в среду накрепко завяжите кошельки, иначе у вас будут выманивать деньги обманом, вы заплатите втридорога за второсортные вещи, вас будут надувать в сфере услуг. Не принимайте подарков, если вы точно не уверены в честных мотивах того, кто его дарит, а то еще и окажетесь должны. А самый лучший день для покупок, трат и денежных поступлений — суббота. Все сложится один к одному так, чтоб вы могли потратить с удовольствием или улучшить свое материальное положение.

Овен ‌‌

У Овнов начало недели складывается удачно для целеустремленного труда ради достижения поставленной цели. Это хорошее время для результативного сотрудничества с начальством. Старайтесь быть на виду, чтобы результаты вашего труда оставались заметными для вышестоящего руководства. В этом случае ваш труд будет оценен по достоинству. Не исключено повышение в должности, рост доходов или получение внеплановой премии за успешное выполнение плановых заданий. В целом любая работа пойдет у вас легко и свободно, материальные проблемы будут решаться без промедлений. Вместе с тем во второй половине недели самое главное – сохранить незапятнанной свою деловую репутацию. А для этого, прежде всего, следует действовать строго в рамках закона и не нарушать установленных правил поведения. Хотя, возможно, именно к этому вас будут склонять обстоятельства. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки с целью поймать вас на нарушениях. Также это не лучшие дни для контактов с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов.

Телец

Тельцам, имеющим свой бизнес и специализирующимся на сфере услуг, в начале недели звезды советуют сосредоточиться на расширении своего бизнеса как с точки зрения спектра услуг и ассортимента, так и с точки зрения географии. Выход на новые рынки сбыта продукции и закупок будет идти стремительно и без каких-либо задержек. Удачно будут проходить служебные командировки, маркетинговые исследования, поиск более выгодных вариантов для оптовых закупок. Также это удачное время для деловой переписки и контактов с людьми, приехавшими издалека или иностранцами. Хорошее время для обмена опытом и повышения уровня профессиональных знаний. Можно подавать исковые заявления в суд о возмещении материального ущерба. Во второй половине недели звезды не советуют заниматься планированием. Дело в том, что в этот период ситуация в делах будет складываться крайне нестабильная. Не исключены чрезвычайные происшествия в связи с техническими поломками, аварийными ситуациями, и прочими неожиданностями.

Близнецы

У Близнецов в начале недели наиболее успешно пойдут те дела, которые не требуют широкой огласки. Старайтесь не привлекать постороннее внимание к своим планам и намерениям, действуйте незаметно – это наиболее эффективная тактика на данный момент. Специфика успешной деятельности будет связана с финансовыми операциями, налогообложением, получением льгот и преференций. Например, если у вас имеются долговые обязательства, то встреча с кредитором поможет найти наиболее приемлемый для вас график погашения задолженности. Также в ваше распоряжение могут попасть крупные суммы заемных денег, которыми вы сможете воспользоваться с выгодой для себя. Также это хорошее время для тех, кто работает на дому или в семейной фирме. Во второй половине недели звезды советуют воздерживаться от ведения партнерских переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Возможны сбои в рабочем ритме и нарушения ранее подписанных договоров.

Рак ‌‌

В начале недели Ракам следует настроиться на перемены в делах. Если вы сами будете инициатором этих перемен, то они принесут вам максимум позитивной отдачи. В первую очередь обратите внимание на новинки научно-технического прогресса. Подумайте, можно ли что-то из них применить в вашей профессиональной деятельности. Не надо держаться за мелкие сиюминутные финансовые выгоды. Ориентируйтесь на перспективу, позаботьтесь о будущем – это сейчас наиболее важное направление. Также будет важно усилить деловое взаимодействие с деловыми партнерами. Если вы работаете преимущественно с партнерами, то между вами появятся новые перспективные направления для сотрудничества. Обязательно обменивайтесь опытом работы и планами на будущее. Вместе с тем во второй половине недели звезды советуют более ответственно подходить к соблюдению трудовой дисциплины. Постарайтесь не отлучаться надолго с рабочего места и своевременно выполнять возложенные на вас обязанности. Иначе возможны штрафные санкции.

Лев ‌‌

Львам в начале недели удастся улучшить условия труда и свое положение в карьере. Ориентируйте себя на достижение конечного результата, действуйте настойчиво и целенаправленно. Это прекрасное время для взаимопонимания между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то сможете принимать управленческие решения и добиваться максимального результата. Звезды советуют сосредоточиться на тех делах, которые непосредственно связаны с финансами. В случае, если вы занимаете подчиненное должностное положение, то можете рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства. Неплохое время для поиска новой работы. Вам могут предложить более выгодные варианты по работе. Во второй половине недели воздерживаться от финансовых спекуляций на фондовой и товарной бирже. Если вам предложат какую-либо одноразовую сделку с оптовой перепродажей, то не следует доверять обещаниям высокого дохода за короткий срок. Делать подобные инвестиции сейчас – значит поступать опрометчиво.

Дева ‌‌

В начале недели звезды советуют Девам подумать о расширении своего бизнеса и поиске наиболее перспективных направлений по его развитию. Не исключено, что вам предстоит совершить поездку с целью выяснения вариантов сотрудничества с контрагентами в других регионах и странах. Также возрастает значимость вопросов, связанных с уровнем профессионального образования. Возможно, что перед вами будут поставлены специфические вопросы, когда потребуется продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний – и вы прекрасно справитесь с этим. Лучше всего у вас пойдут дела, которые требуют творческого подхода и умения решать совершенно новые нестандартные задачи. Во второй половине недели могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Если вы ведете частный бизнес с использованием арендуемой площади, то арендодатель может объявить о повышении арендной платы, что поставит вас в затруднительное положение.

Весы ‌‌

Весы в начале недели смогут преуспеть в бизнесе, связанном с недвижимостью. Бизнесменам, имеющим в собственности ресурс недвижимости (магазины, офисы, склады) рекомендовано делать инвестиции в эту сферу своей деятельности: приобретать и монтировать техническое оборудование. Можно покупать объекты недвижимости, проводить строительные и ремонтные работы, закупать и монтировать техническое оборудование в производственные цеха. Возможно, вам в руки попадет крупная сумма заемных денег, которыми вы сможете успешно распорядиться. Это хорошее время для того, чтобы без опасений брать и давать деньги взаймы, открывать банковские счета и размещать там депозитные вклады под проценты. Вторая половина недели связана с риском потерять напрасно много времени на контакты и информацию, не имеющую прямого отношения к профессиональным обязанностям. Старайтесь сосредоточиться на делах и не отвлекаться на посторонние разговоры. Хотя это будет непросто, поскольку к вам будут часто обращаться люди.

Скорпион

В первой половине недели звезды советуют Скорпионам активизировать усилия по расширению и укреплению деловых связей. Не ленитесь совершать поездки, идти на контакты с интересующими вас людьми. Даже простой обмен мнениями без какого-то специально заготовленного плана может навести вас на мысли о сотрудничестве, каких-то новых вариантах взаимовыгодного взаимодействия. Наиболее преуспеют те из вас, кто работает в сфере обслуживания и имеет дело с клиентами, заказчиками, покупателями. Не забывайте о правиле, что клиент всегда прав. Ориентируйте себя на максимальное удовлетворение желания заказчиков. В этом у вас не будет отбоя от заказчиков. Во второй половине недели рекомендуется позаботиться не столько о том, чтобы преумножить свои финансовые ресурсы, сколько о том, чтобы сохранить их в целости и сохранности. А для этого в первую очередь надо воздержаться от финансовых вложений в авантюрные проекты. Не подвергайте иску потери свои деньги.

Стрелец

Первая половина недели складывается успешно для деловой активности Стрельцов. Главные условия для успеха – конструктивное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу и рациональное использование рабочего времени. Именно в этом кроется ваш основной резерв для роста производительности труда. Не гонитесь за внешними проявлениями успеха, старайтесь разобраться в деталях. Вы сможете приобрести ценные практические навыки, разобраться с техническими проблемами, повысить уровень своего профессионального мастерства. Основное внимание уделяйте той работе, которая принесет максимальную финансовую отдачу. В этом случае вы сможете успешно подвигать свои проекты и увеличите уровень доходов. Во второй половине недели вы можете столкнуться с трудностями при попытке довести до конца начатое дело. Это особенно относится к тем делам, инициатором которых выступаете вы лично. Помните, что инициативы в эти дни не всегда приносят удачу. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления.

Козерог

Козерогам в первой половине недели рекомендуется активнее проявлять инициативу и брать на себя ответственность в важных вопросах. Более всего преуспеют те, кто склонен самостоятельно решать свои вопросы. В первую очередь это касается менеджеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса. У специализирующихся на сфере услуг, эта неделя пройдет успешно. Вы можете увеличить приток клиентов за счет проведения рекламной кампании. Также это прекрасное время для раскрытия вашего творческого потенциала. Подойдите к своей работе с фантазией и выдумкой, попробуйте привнести что-то новое, более прогрессивное и совершенное. Участие в конкурсах и кастингах может привести вас к призовым местам. Во второй половине недели не рекомендуется вести переговоры с новыми людьми. Прежде чем с кем-то встречаться, постарайтесь заранее навести справки и интересующей вас персоне. Возможно, с вами на контакт попытается выйти человек, который на самом деле не является тем, за кого себя выдает. Опасайтесь обмана.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели удачное время для спокойной уединенной работы в комфортных условиях. Один из вариантов для реализации этого – удаленная работа на дому. Это прекрасное время для семейного бизнеса, работы в трудовом коллективе вместе с родственниками. Хорошее время для того, чтобы поискать варианты для дополнительной подработки на полставки или по совместительству. У бизнесменов прекрасное время для закупки техники и оборудования и проведения монтажных работ. Хорошо пойдут дела у работников строительных организаций, жилищно-коммунального хозяйства и прочих городских служб, связанных с обслуживанием территории, поддержанием порядка и чистоты. Во второй половине недели звезды советуют Водолеям избегать коллективной работы и не участвовать в собраниях, совещаниях, планерках и прочих коллективных мероприятий, на которых принимаются коллегиальные решения. Для вас участие в таких мероприятиях будет пустой потерей времени.

Рыбы ‌‌

Сила типичных Рыб в первой половине недели в умении находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Вы сможете найти оптимальные пути в решении наиболее трудных и запутанных вопросов. Вполне возможно, что знакомые и друзья вовлекут вас в урегулирование их проблем. Например, вас попросят сыграть роль миротворца в разрешении некоего затяжного конфликта. Новый опыт и деловые связи, которые вы наработаете в процессе такой деятельности, окажутся очень ценные. Все вопросы, имеющие отношение к деловым бумагам и информационным потокам, найдут быстрое решение. Поэтому можно спокойно подавать документы для визирования в официальные инстанции – они не встретят никаких бюрократических проволочек. Во второй половине недели могут возникнуть принципиальные разногласия с начальством. Однако звезды советуют вам держать свое мнение при себе и не вступать в споры. Воспринимайте трудности этого дня философски, как повод для воспитания в себе исполнительской дисциплины.