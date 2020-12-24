Время откровенных разговоров — любовный гороскоп на 25 декабря

Сегодня стоит серьезно поговорить и раскрыть партнеру свои тайны — так вы сохраните отношения.

Овен ‌‌

В этот день в отношениях со второй половинкой вам могут быть заметны существенные изменения в лучшую сторону. Овны с удовольствием посвятят время заботам о дорогом их сердцу человеком. Если вы пока одиноки, решите приятны ли вам ухаживания потенциального партнера.

Телец

Звезды подсказывают, что сегодня Тельцам не стоит торопиться с выводами относительно дальнейших отношений с объектом их симпатии. Не стоит также проявлять беспокойство и суетливость. Если вы пока не встретили любовь, сегодняшние знакомства обещают быть счастливыми.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в этот день будут чувствовать необычно сильно и ярко. Звезды подарят им еще больше чувственности и всплеск страсти к любимому человеку. Одиноких Близнецов вряд ли удовлетворит общение с одним потенциальным партнером.

Рак ‌‌

Если сегодня вы испытаете искушение ответить взаимностью давнему поклоннику, здраво взвесьте все «за» и «против», так как эта романтическая связь может стать угрозой вашему союзу. Одиноких Раков ждет удивительное приключение, которое со временем может перерасти в стабильные отношения.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам избегать излишней критичности в отношениях с любимым человеком. Одинокие Львы будут пользоваться у представителей противоположного пола особой популярностью, ведь сегодня астрологические влияния сделают их чрезвычайно притягательными.

Дева ‌‌

Текущее положение планет говорит, что сознательное избавление от своих недостатков поможет Девам вывести отношения с пассией на новый, более счастливый уровень. Если вы пока одиноки, то сегодня у вас есть шанс выбрать наконец свою вторую половинку из множества кандидатур.

Весы ‌‌

Если душевные переживания мешают установлению контакта с объектом вашей симпатии, звезды рекомендуют Весам временно уединиться и стабилизировать эмоциональную сферу. Одиноких Весов ждет испытание на прочность их представлений о романтических отношениях.

Скорпион

Для того, чтобы не оказаться выбитыми из привычного расположения духа различными неблагоприятными стечениями обстоятельств и нелепыми случайностями, не посвящайте в личную жизнь третьи лица. Одинокие Скорпионы могут быть увлечены новым потенциальным партнером.

Стрелец

Сегодня от многих Стрельцов потребуется умение принимать решения быстрее, не погружаясь в слишком длительные и поэтому бесполезные размышления. Если вы пока не встретили вторую половинку, избегайте подсказок как устроить личную жизнь со стороны третьих лиц.

Козерог

Душевные усилия во взаимоотношениях со второй половинкой, которые приложат многие Козероги, дадут заметный эффект в виде повышения доверия со стороны пассии. Если вы пока одиноки, не отказывайтесь от виртуальных знакомств и контактов.

Водолей

Сегодняшний день Водолеев не обойдется без кипения страстей, однако напряжение между вами и любимым человеком в конечном итоге принесете позитивный эффект. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь внести ясность в намерения потенциального партнера.

Рыбы ‌‌

Откровенный разговор со второй половинкой поможет многим Рыбам укрепить пошатнувшийся союз. Главное – с уважением отнестись к претензиям и опасениям друг друга. Если вы пока одиноки, не спешите объявлять легкое увлечение любовью на всю оставшуюся жизнь.