Реже доставайте кошелек — гороскоп на 25 декабря

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Тельца, напоминает о важности материальной базы: любые планы на будущее сводятся к ее созданию или реорганизации.

В этот день лучше не менять основное направление внимания, а погрузиться в освоение новых принципов или в обдумывание свежей информации. Также в эти сутки не рекомендуется излишняя торопливость. Не стоит увлекаться крупными тратами, оптовыми закупками: сейчас высока вероятность неправильной оценки бюджета, может быть неверно составлен даже список первостепенных нужд. Стоит отложить на пару дней покупку подарков, сюрпризов, новогодних аксессуаров.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам сбавить темп и усмирить свой темперамент, иначе за них это сделают обстоятельства. Также, полезно определить лимит текущих расходов и наметить разумные границы перед шоппингом. Нежелательно делать оптовые закупки и крупные вложения в будущее. Стоит отложить поиск мелких новогодних подарков друзьям, товаров для зимнего отдыха и оригинальных праздничных аксессуаров.

Телец

У Тельцов сегодня на первом плане собственные нужды. Многим Тельцам придется потратить день-другой на психологическую адаптацию к новым условиям (так как внешний поворот событий может быть плохо синхронизирован с их внутренним настроем и прежними привычками). Пик волнений, страхов или надежд ожидается утром. В течение дня вас что-то успокоит - например, понимание того, что ваш случай не уникален.

Близнецы

Близнецов этот день призывает к реализму, спокойствию, скрытности, а также к стратегическому мышлению, осторожности и дальновидности. Не время жить моментом, лучше «думать на шаг вперед» - особенно, в сфере материального характера и базового жизнеобеспечения (питания, страховки на непредвиденный случай). Вам будет проще следовать этим рекомендациям, если вы сократите все необязательные контакты.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не придется метаться в поисках направления и опоры (в том числе, в жизненно важных практических вопросах). Сама жизнь подскажет им подходящий ориентир на будущее. Чтобы не свернуть на ложный путь, вам будет достаточно подумать над советом друга или проследить за настроениями в своей группе - либо проникнуться общей атмосферой, царящей вокруг, в чем вам поможет природная интуиция.

Лев ‌‌

Львам стоит дать себе время на пересмотр планов. Это особенно актуально в их финансовой и профессиональной части, а также в сфере взаимоотношений с людьми - например, принципа выбора друзей или партнеров. Звезды советуют не увлекаться теоретическими рассуждениями, а корректировать свои цели прямо в процессе текущей работы: в этом случае, ситуация сама подскажет вам, как нужно действовать дальше.

Дева ‌‌

Обстоятельства этого дня помогут Девам укрепиться в своем мировоззрении и в верном понимании сложившейся ситуации. Многие Девы точно почувствуют дух момента - например, уловят суть революции в сфере экономики, образования, политики. Не станут преградой культурные, языковые и другие различия. Если вам не по душе новые тенденции в целом, вы сможете интуитивно найти в них для себя подходящую нишу.

Весы ‌‌

Весов эти сутки настраивают на прагматичный лад, который не зависит от личных планов. Например, если вы планируете продолжить образование, придется думать о деньгах на обучение, питание или проживание. Даже если вы мечтаете о любви, свободе, креативе и празднике, придется уделить внимание практической базе своего замысла: оплате подарка или отпуска, спонсированию задуманного творческого проекта.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам наблюдать за происходящим и напоминают, что такой интерес является далеко не праздным. Важно отмечать перемены в настроении людей и в привычных сценариях событий: это поможет вам выявить закономерности и быстрее найти в бурных волнах новой реальности собственный неповторимый путь. Принесет пользу участие в дружеской коллективной дискуссии на общих основаниях.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам в любой ситуации заниматься рутиной: как бы интересно ни развивались события, повседневные дела тоже требуют внимания. Стрельцам-идеалистам погружение в рутинные заботы поможет увидеть другую сторону перемен, не столь романтичную. Возможно, пора заново наладить ежедневные процессы (питание, лечение, уход за питомцами, мелкие взаиморасчеты, хозяйственный шоппинг).

Козерог

Козерогам день помогает примириться с положением вещей, вникнуть в суть тех или иных преобразований. Козероги, не приветствующие новые порядки, сегодня могут создать себе иллюзию стабильности и уйти в свой собственный виртуальный мир, не подвластный «ветру перемен». Это может быть их ребенок, любимое хобби, привычный сценарий спокойного отдыха, старинная дружба, приготовление традиционных блюд.

Водолей

Обстоятельства этого дня не дадут Водолеям сменить курс или набрать темп. Многих Водолеев что-то удержит дома, в семье или в компании старых друзей, в пределах знакомой территории или в границах старых правил. Если на первом плане не традиции, а новшества, то сегодня вы легко можете утратить гибкость и зациклиться на каким-то одном аспекте перемен - например, на интересном вам подходе к питанию.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут не бояться хаоса и анархии. Если вам что-то неясно, в течение дня все станет на свои места. Звезды подсказывают, что ваша удача в этот день индивидуальна: вам везет, пока вы решаете свои текущие проблемы в одиночку или привлекаете к ним не более одного помощника. Если в интересующем вас деле еще нет четких границ и правил, выбрать оптимальный путь вам поможет собственное чутье.