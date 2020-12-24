Как найти свой личный талисман, который будет помогать

Талисманы – это предметы, обладающие магическими свойствами, которые защищают владельца от злых сил, сглазов, и прочих неприятностей.

Талисманы способны притягивать желаемое, а также увеличивать силу магических действий и гаданий. Талисманы способны предупреждать об опасности, притягивать деньги, улучшать здоровье, наводить порчу на другого человека, а также помогают в поиске любви и отводят несчастья.

К выбору подаренного талисмана необходимо относиться очень осторожно. Талисман может выступить в роли защитника, однако может произойти и обратное действие. Необходимо принимать к ношению только те вещи, к которым у носящего «лежит» душа.

Если сразу после подношения вещи закралось хоть малейшее сомнение в свойствах вещи, то следует отказаться от ношения и причастности к ней. Не стоит сразу выбрасывать вещь или пытаться возвратить владельцу. Достаточно просто не придавать значения магическим свойствам вещи и спокойно положить на полку. Только то, к чему присутствует необъяснимое влечение, способно выполнить роль защитника, способное преодолеть жизненные трудности и помочь выбраться из отчаяния.

Не стоит приписывать волшебные свойства вещам, которые не являются талисманом, ища скрытый смысл в подаренном. Принимая в дар какую-либо вещь, необходимо быть полностью уверенным в доброжелательных намерениях дарящего.

Передавая в дар вещь, дарящий передает частичку своей судьбы и заряжает подарок магической силой. Особую роль играет с какими эмоциями и расположением духа была подарена вещь. Если дарящий испытывал личные проблемы, то стоит отказаться от принятия вещи, так как с вещью могла перейти его негативная аура.

Для эффективного избавления от всех неблагоприятных последствий нелишним было бы омыть водой талисман, заряжая приятными намерениями и визуализацией успеха.