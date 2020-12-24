Что ждет Дев в 2021 году

С Девами не соскучишься. Даже серые будни они раскрасят яркими красками и еще посыпят глиттером.

Девам нравится много мужского внимания, но при этом оно быстро наскучивает, и они часто разочаровываются в любви. В начале года они как раз будут горевать над очередным романом, уверенно заявляя, что больше счастья им не светит. Но уже весной они встретят кого-то нового, отношения с которым не будут развиваться по избитому сценарию, поэтому все может закончиться хэппи-эндом. В финансовом плане все тоже будет более чем хорошо: Девы изрядно экономили в прошлом, старательно откладывая каждую копеечку. Поэтому теперь наслаждаются дивидендами, ведь они смогли удачно вложить накопленное в инвестиции или новый бизнес.

У Мужчин-Дев терпения и дотошности столько, что хватит собрать паззл из миллиона деталей одного цвета. Если, конечно, они этого захотят. Поэтому в работе у них обычно все складывается весьма удачно: руководители в них души не чают, и Девы медленно, но верно движутся по карьерной лестнице. Все бы ничего, но на холодном расчете далеко не уедешь (а именно им они обычно руководствуются). Если Девы научатся слушать голос интуиции, то смогут в 2021-м году перейти совсем на другой уровень. Чтобы найти контакт, стоит попробовать медитацию или какой-нибудь вид спорта, где нужна предельная концентрация.

Любовный гороскоп для Дев на 2021 год

Мужчины-Девы не очень любят проявлять эмоции, поэтому и в отношениях обычно не очень клеится — никто не хочет гадать, что скрывается под железной оболочкой. Если получится найти зародыш эмпатии и дать ему прорасти, женского внимания будет куда больше. Несмотря на пару неудачных романов, у женщин-Дев к концу года начнет все складываться более чем удачно. Секрет прост — специально искать любовь не нужно. Нужно найти дело, от которого внутри будет разгораться пожар, и вторая половинка обязательно придет на огонь.

Финансовый гороскоп для Дев на 2021 год

Зарабатывать деньги Девам не особо нравится. Они любят считать, что все их должны одарить благами цивилизации просто потому, что они, такие замечательные, существуют. Но — как ни странно — представители этого знака редко сидят на мели. Хотя в 2021 году всякое может случиться. Но врожденный интеллект и хорошая сообразительность быстро помогут вернуть былой уровень комфорта.

Гороскоп здоровья для Дев на 2021 год

Девы очень переживают о своем здоровье. Иногда (всегда!) даже слишком. Поэтому любят приписывать себе пару-тройку недугов, а их аптечка может быть размером с двухэтажный дом. Окружающим кажется, что Девы сходят с ума, и чаще всего так оно и есть. Но в этом году такое волнение оправдано. Поэтому стоит уделить больше внимания своему здоровью и вместо поездки «алл инклюзив» выбрать отдых в санатории.