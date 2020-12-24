Что означают самые популярные русские имена

Имя сопровождает человека на протяжении жизни и отчасти определяет его судьбу. Сегодня расскажем о популярных русских именах.

Алексей. В старорусском варианте – Алексий – «защитник». Планета – Нептун. Цвет – зеленый. Дерево – тополь. Благоприятный день – суббота. Алексей – скромный, порядочный, честный. Обладает прекрасным чувством юмора. Верный друг. С профессией определяется очень рано, к работе подходит ответственно, но не стремится на руководящие позиции. Хороший семьянин и заботливый отец.

Анна. В переводе с древнееврейского означает «милость, благодать, сила». Планета-покровитель-Венера. Цвет – красный. Дерево – рябина. Благоприятный день – среда. Обладательница имени отзывчивая, добрая, очень любит животных. Анна обладает покладистым характером, помогает всем, кто об этом просит, иногда даже в ущерб себе. При этом она умна, коммуникабельна, трудолюбива. Анна любит произвести впечатление на мужчин: ухаживает за собой и держит себя в форме до старости.

Василиса. В переводе с древнегреческого – «царица». Планета – Меркурий. Цвет – синий. Дерево – ясень. Благоприятный день – среда. В детстве робкая и застенчивая, но капризная. С ней сложно спорить: она яростно отстаивает свое мнение и любит руководить. Обижается, если окружающие не подчиняются или не слушают советов. У Василисы большой круг общения, но близких друзей единицы. Она – домоседка и прекрасная рукодельница.

Даниил на древнееврейском – «священный». Планета – Меркурий. Цвет – серо-голубой. Дерево – ясень. Благоприятный день – пятница. По характеру Даниил спокойный, даже невозмутимый. Усидчивый, внимательный, склонен к философии. Не любит быть в центре внимания, поэтому выбирает профессии, не связанные с публичностью. Любит искусство и интеллектуальные игры. Семью создает поздно, но вкладывает в нее очень много.

Дарья. Видоизмененное древнеславянское имя Дарина – «подарок». Планета – Марс. Цвет – ярко-красный. Дерево – рябина. Благоприятный день – четверг. С детства способная и общительная. Дарья всем интересуется, схватывает на лету, но ей не хватает терпения довести дело до конца. Вспыльчивая, всегда жестко отстаивает свое мнение, но конструктивную критику принимает спокойно. Ориентирована на саморазвитие или карьеру. Семья у Дарьи всегда на втором месте.

Выбирая ребенку имя, интересуйтесь его значением.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог