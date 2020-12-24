Тамара Глоба рассказала, каким знакам «придется туго» в 2021-м

Известный российский астролог Тамара Глоба огласила свой прогноз на ближайший год.

Она рассказала, что ждет представителей каждого знака зодиака, а также чем их порадует или огорчит Белый Металлический Бык.

Так, по словам астролога, Овну 2021 год принесет перемены. Это прекрасное время, чтобы расставить приоритеты и определить свои жизненные цели. 2021 год будет удачным для развития карьеры.

Гороскоп на 2021 год от Глобы для Тельца обещает вполне благополучный год. Представители знака смогут осуществить задуманное.

Близнецам в новом году важно определить приоритеты, чтобы не тратить свой потенциал на побочные дела. У этого знака уязвимая психоэмоциональная сфера – им нужно уделять внимание психическому здоровью.

В начале года Раки захотят перемен в своей жизни, но не стоит торопиться с этим, – предупреждает гороскоп на 2021 год от Глобы, – поскольку ошибки могут дорого обойтись. В семьях велика вероятность ссор и скандалов.

Гороскоп Глобы также сулит Льву непростой год. Могут возникнуть семейные разногласия.

Хотя начало года для Дев будет непростым, все остальное время будет мирным и спокойным. Гороскоп обещает им награду за усердный труд в конце года.

В 2021 году Глоба советует Весам перестать сомневаться и наконец начать действовать. В феврале они смогут воспользоваться новыми карьерными и деловыми возможностями, а летом их ждет романтическое приключение.

2021 год будет неспокойным для Скорпионов. Самым насыщенным, по словам астролога, будет начало года и период до и после дня рождения.

В начале года Стрелец разберется в своих планах и выделит самое главное. Во второй половине года представители этого знака могут ненадолго потерять контроль над своей жизнью.

Гороскоп от Тамары Глобы называет первую половину 2021 года финансово благоприятной для Козерогов. Обязанностей будет много, но соответствующая награда не заставит себя ждать.

Инициатива и энергия Водолея в новом году принесут ему стремительный карьерный рост. Астролог рекомендует Водолеям не пренебрегать советами любимого человека и не стесняться обращаться за помощью.

Гороскоп обещает Рыбам год, полный сюрпризов. В конце февраля – начале марта вероятны перемены в личной жизни и позитивные события в финансовой сфере.