Какие правила нужно соблюдать на похоронах

Похороны – особый ритуал, который должен проходить по строгим правилам.

Если вас пригласили в качестве гостя, необходимо соблюдать определенные правила. Дело в том, что посещение кладбища и поминальные обряды несут определенную энергетику. В некоторых случаях она может быть негативной. Чтобы не забирать ее с собой, нужно соблюдать определенные правила.

Нельзя оборачиваться назад в момент, когда несут гроб

Считается, что за траурной церемонией всегда идет смерть, которая забирает душу усопшего. В этот момент нельзя оборачиваться назад, иначе смерть придет за человеком, который обернулся, или в его дом. По тем же причинам нельзя оборачиваться назад, уходя с кладбища, иначе душу живого с собой заберут покойники.

Нельзя быть на похоронах беременным и детям до трех лет

Новая жизнь несовместима со смертью, поэтому беременным нельзя приходить на похороны. В ином случае с их плодом могут быть неприятности при родах. Детям нельзя находиться на похоронах, так как у них неустойчивая психика и слабая энергетика, в которую могут вторгнуться темные силы.

Нельзя смотреться в зеркала в доме покойного

По традиции все зеркала занавешивают черной тканью. Это делается для того, чтобы духи смерти не воздействовали на людей через зеркала. Кроме того, считается, что душа покойного отправляется на тот свет спустя 40 дней скитаний на Земле, поэтому в зеркало можно увидеть душу почившего.

Нельзя идти перед гробом

Впереди траурной церемонии всегда несут гроб, и перед ним никого не пускают. Это тоже связано с обычаями и приметами – тот, кто идет впереди гроба, может уйти на тот свет раньше покойного. То есть живого человека заберут вместе с усопшим. Если вы участвуете в траурной процессии, нельзя обгонять катафалк – это сулит болезни и неприятности.

Нельзя класть свои личные вещи в гроб

Чаще всего в гроб к покойному кладут его вещи, которые были рядом с ним при жизни. Это может быть любимая одежда, игрушки, драгоценности и еда. Люди, убитые горем, могут класть свои фотографии и свои вещи в гроб, но на самом деле так делать нельзя. Душа и так будет помнить о своих близких, а личные вещи живого человека, закопанные на кладбище, только сулят беду.

Алевтина Кузнецова