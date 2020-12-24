Что ждет Весов в 2021 году

Весы стремятся угодить всем, при этом часто теряя себя.

2021 решит исправить это дело, поэтому создаст все условия, чтобы им пришлось обозначить свою позицию. Резко и четко. Причем как в отношениях с близкими, так и на работе. Да, это будет сложно и больно. Но просто необходимо. Ближе к концу года Весов может всколыхнуть быстрый и страстный роман. Или неожиданно перезагрузиться старый. Как бы то ни было, этот человек прочно и надолго войдет в вашу жизнь — держитесь.

Мужчины-Весы мечтают стать настоящими лидерами, чуть ли не видят себя на баннерах и афишах. Комплекс достигатора, привет! Но излишняя импульсивность обламывает все планы. Просто прийти и взять не получится. Придется наступить на горло гордыне и смиренно и упорно работать. Скучно, но что поделать.

Сентиментальность или слащавость— то, что Мужчины-Весы не готовы терпеть ни в каком проявлении. Если заметили хоть небольшой намек на это в партнере, то тут же стремятся разрушить отношения. В итоге на какое-то время останутся одни. Никто не любит такую категоричность. Если выучат урок и начнут строить отношения по-новому, то в конце года все наладится.

Любовный гороскоп для Весов на 2021 год

В любви у Весов все будет складываться более чем удачно. Одиночки, наконец-то, найдут своих половинок, замужние — укрепят отношения. Все более чем серьезно: если вы хотите завести детей, звезды в этом тоже помогут.

Финансовый гороскоп для Весов на 2021 год

Весам стоит потренировать умение говорить «нет», иначе они останутся без денег. Да, помогать друзьям хорошо, но все ли долги они вернули? То-то же. Тем более этот год крайне плохо прогнозируемый в плане финансов. Весы могут как приумножить капитал, так и остаться у разбитого корыта. Ясно одно: следует избегать любых инвестиций. Они могут привести к банкротству.

Гороскоп здоровья для Весов на 2021 год

У Весов никогда не было особых проблем со здоровьем, но в 2021-м могут проявиться какие-то мелкие болячки, которые приведут к серьезным последствиям. Не слушайте советики из интернета, лучше направляйтесь прямиком к врачу. Он подскажет, что делать, чтобы избежать осложнений.