Что ждет Весов в 2021 году

Весы стремятся угодить всем, при этом часто теряя себя.
2021 решит исправить это дело, поэтому создаст все условия, чтобы им пришлось обозначить свою позицию. Резко и четко. Причем как в отношениях с близкими, так и на работе. Да, это будет сложно и больно. Но просто необходимо. Ближе к концу года Весов может всколыхнуть быстрый и страстный роман. Или неожиданно перезагрузиться старый. Как бы то ни было, этот человек прочно и надолго войдет в вашу жизнь — держитесь.
Мужчины-Весы мечтают стать настоящими лидерами, чуть ли не видят себя на баннерах и афишах. Комплекс достигатора, привет! Но излишняя импульсивность обламывает все планы. Просто прийти и взять не получится. Придется наступить на горло гордыне и смиренно и упорно работать. Скучно, но что поделать.
Сентиментальность или слащавость— то, что Мужчины-Весы не готовы терпеть ни в каком проявлении. Если заметили хоть небольшой намек на это в партнере, то тут же стремятся разрушить отношения. В итоге на какое-то время останутся одни. Никто не любит такую категоричность. Если выучат урок и начнут строить отношения по-новому, то в конце года все наладится.
В любви у Весов все будет складываться более чем удачно. Одиночки, наконец-то, найдут своих половинок, замужние — укрепят отношения. Все более чем серьезно: если вы хотите завести детей, звезды в этом тоже помогут.
Весам стоит потренировать умение говорить «нет», иначе они останутся без денег. Да, помогать друзьям хорошо, но все ли долги они вернули? То-то же. Тем более этот год крайне плохо прогнозируемый в плане финансов. Весы могут как приумножить капитал, так и остаться у разбитого корыта. Ясно одно: следует избегать любых инвестиций. Они могут привести к банкротству.
У Весов никогда не было особых проблем со здоровьем, но в 2021-м могут проявиться какие-то мелкие болячки, которые приведут к серьезным последствиям. Не слушайте советики из интернета, лучше направляйтесь прямиком к врачу. Он подскажет, что делать, чтобы избежать осложнений.