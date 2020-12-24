Сметайте преграды с пути — финансовый гороскоп на 25 декабря

Сегодня звезды помогут решить все проблемы и исправить серьезные ошибки.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня звезды советуют заниматься самыми важными делами. В это время обстоятельства будут способствовать исполнению ваших желаний. Будут вознаграждены все, кто умеет действовать методически и целенаправленно. Вторая половина дня может резко поменять для вас ориентиры и характер дня.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее нагружать себя умственным трудом. Ваш интеллект в это время будет способен прочно усвоить и проанализировать большой объем информации. Это время также будет успешным во многом из-за ваших профессиональных познаний. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для принятия финансовых решений. Не дайте себя обмануть.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня успешно пойдут дела, связанные с регулированием финансовых потоков. Это особенно позитивно отразится на работе банковских служащих и тех, кто является материально ответственным лицом и работает с чужими деньгами. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением отношений с начальством.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня удастся преуспеть в учебе и в профессиональной деятельности. Основной смысл этого времени заключается в том, что вы сумеете очень хорошо адаптироваться к внешним обстоятельствам, которые будут вам благоприятствовать. Вторая половина дня может стать проблемной с точки зрения сохранения деловой репутации.

Лев ‌‌

Первая половина дня складывается благоприятно для профессиональной деятельности Львов. Рекомендуется четко планировать свое рабочее время, перенося наиболее важные дела на утренние часы. Действуйте в это время целенаправленно, энергично и настойчиво и удача не заставит себя долго ждать. Вторая половина дня будет связана с неудачами при работе в составе группы.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня удастся наилучшим образом проявить свой возросший творческий потенциал. Для вас не составит большого труда приобрести новые практические навыки в новой для себя профессии. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением перспектив карьерного роста. Безработным нежелательно подписывать документы при трудоустройстве.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня успешно пойдут дела, которые находятся на завершающей стадии исполнения. Также это хорошее время для подготовки отчетов, подведения итогов, сведения финансового баланса. Проанализировав результаты своего труда за прошедший период, вы сможете сделать важные выводы. Вторая половина дня складывается крайне неблагоприятно для тех, кто проходит производственную практику.

Скорпион

В первой половине дня типичные Скорпионы преуспеют в деловых контактах и поездках. Также вы сможете заключить выгодные торговые сделки, в том числе касающиеся оптовых закупок товара. Между тем вторая половина дня разительно отличается от первой по характеру планетных влияний. Это финансово нестабильное время, когда рекомендуется воздерживаться от рисков.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня складывается благоприятное время для выполнения текущей работы. Это хорошее время для тех, чей круг профессиональной ответственности не распространяется на других людей. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями, поскольку люди, с которыми вы будете взаимодействовать по работе, не выполнят своих обязательств.

Козерог

Козероги в первой половине дня лучше всего проявят себя в творческих видах деятельности. Это удачное время для участия в конкурсах на звание лучшего по профессии или на замещение вакантной должности. Можно публиковать резюме в интернете в надежде найти хорошую работу. Вторая половина дня неблагоприятна для работы вахтовым методом.

Водолей

У Водолеев, подрабатывающих фрилансом, первая половина дня складывается благоприятно. Вы сможете получить выгодные заказы через интернет и сразу же успешно справиться с наиболее сложной частью работы. Преуспевают все, кто имеет дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Вторая половина дня неблагоприятна для спекулятивных видов деятельности.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня удастся обсудить с единомышленниками актуальные вопросы, касающиеся работы. В результате вы сможете найти оптимальный выход из наиболее сложных и запутанных ситуаций. Это хорошее время для любых видов интеллектуальной деятельности. Во второй половине дня любое инициированное вами дело может сталкиваться с препятствиями.