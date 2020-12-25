Что ждет Скорпионов в 2021 году

Скорпионы не любят действовать в одиночку.

Им важно, чтобы рядом всегда была группа поддержки, скандирующая их имя. Ну или хотя бы просто кто-то держал за руку и говорил, что все получится. Поэтому в 2021-м году они как раз будут искать таких людей. Искать контакт Скорпионы будут не только с окружающими, но и с самим собой. Установить связь будет непросто: придется нырнуть с головой в океан сложностей и неудач, чтобы возродиться из пены морской в новом, совершенном образе, да еще и с жемчугом в придачу.

Для мужчин-Скорпионов правил не существует: они привыкли действовать напролом, снося все на своем пути. И если раньше такое поведение еще сходило им с рук, то в 2021-м году придется поубавить пыл. Бык будет учить их лояльности и терпению. Причем скорее кнутом, чем пряником. Но Скорпионы – ученики хорошие, потому уроки усвоят с небольшими потерями.

Доверяй, но проверяй — девиз 2021. Не стоит встречать новых людей в своей жизни с распростертыми объятиями. Они этого не заслуживают. Зато важно научиться слушать и прислушиваться к интуиции: Вселенная даст пару подсказок, что и как нужно сделать, чтобы случилось судьбоносное знакомство.

Любовный гороскоп для Скорпионов на 2021 год

В год Быка лучше не гнать лошадей, а напротив — остепениться. Скорпионам захочется осесть в одном месте, собрав всех близких рядом. Интрижки и романы на одну ночь — слишком старо и пошло. Этому знаку сейчас хочется светлых чувств. И он их получит.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на 2021 год

У Скорпионов редко, когда водятся деньги на руках. И не потому, что их нет, а потому что они всегда в обороте: вложены в новый бизнес или инвестиции. Они действуют по принципу: чем больше вложишь, тем больше вернется. Но такая схема работает не всегда: в 2021-м году будет пара ситуаций, когда они окажутся на дне. Выкарабкаться получится, хотя будет не так-то и просто. Вместо рискованных сделок, лучше вложить деньги во что-то более надежное: недвижимость или ремонт дома. Звезды подсказывают: в год Быка нужно позаботиться о домашнем очаге.

Гороскоп здоровья для Скорпионов на 2021 год

Скорпионы свято верят в собственную неуязвимость, забывая, что их броня не спасает от вирусов. Между тем даже банальная простуда или грипп способны нехило подкосить их здоровье, ведь представители этого знака отрицают постельный режим и врачей. Поэтому Скорпионам важно укреплять иммунитет, принимать витамины и обращаться к врачам при первых признаках болезни. И да, теплая шапка и шарф лишними не будут.