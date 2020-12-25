Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в этот день

Запрещено шить, вязать и вообще брать в руки острые предметы. Наши предки верили, что в противном случае можно ослепнуть.

Нельзя в этот день надевать темную или сильно поношенную одежду, иначе беда неминуемо придёт в дом.

Несчастья ждут и того, кто будет 25 декабря сквернословить и ссориться с ближними — это считается большим грехом. Причём не только у православных, но и у католиков, которые в этот день празднуют Рождество.

25 декабря наши прапрапрадеды никогда не ходили на охоту. Они говорили, что в этот день можно или замерзнуть насмерть, или стать добычей зверя.

В эту ночь нужно обращать внимание только на яркие сны — они могут сбыться, особенно если хорошо запомнились.