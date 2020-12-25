Павел Глоба пообещал трем знакам «20 лет богатства» с 2021 года

В своих прогнозах известный российский астролог Павел Глоба учитывает 20-летние циклы, один из которых заканчивается как раз в этом году.

2021 год запускает новый глобальный цикл, который пройдет под знаком Змееносца. По словам Глобы, это тринадцатый знак, расположенный между Скорпионом и Стрельцом. Он «активируется» при особых условиях, подготовленных событиями 2020 года.

В общем, это непредсказуемое и несколько хаотичное время, когда что-то может пойти не так, предупреждает Глоба. Однако многим это будет только на руку. По мнению астролога, особенно удачный затяжной период в плане финансов откроется для Льва, Рыб и Козерога. «Фаворитами» года Металлического Быка станут Овен и Телец.

Специалист по звездному небу подчеркнул, что на легкие деньги и «бесплатный сыр» в 2021 году надеяться не нужно. Однако те, кто упорно шел к цели и вкладывал силы в работу, смогут получить достойное вознаграждение. Безумных поворотов судьбы ждать не стоит, но сюрпризы новый год все же припас, заявил Глоба. На плаву смогут остаться те, кто всегда держит нос по ветру и не опускает руки.