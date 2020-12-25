Что выбросить после Нового года, чтобы избавиться от плохой энергетики

Вместе с наступлением нового года многие люди начинают новую жизнь.

Однако это невозможно, если у вас в квартире плохая энергетика. Ее могут притягивать или создавать определенные вещи. В Италии, например, существует традиция, согласно которой жители квартир избавляются от старых вещей в последние минуты старого года. Они выкидывают их из окон, но к таким радикальным мерам можно не прибегать.

Сломанные вещи

Многие люди предпочитают хранить в своих квартирах старые сломанные вещи. Они уверены, что починят их в скором времени, поэтому не нужно будет покупать новые. На самом деле это «скоро» так и не наступает, и стул остается стоять со сломанной спинкой, а старая техника продолжает стоять на балконе и ждать своего часа. На самом деле эти вещи только притягивают негативную энергетику и бедность. Такая проблема существует у многих людей. Дело в том, что деньги любят пользу, и они будут у вас водиться, если вы не будете тратить их на бесполезные вещи. Это же касается сломанных вещей – от их обилия деньги просто сбегают.

Ненужные подарки

Когда вам дарят какую-то ненужную безделушку, вы ставите ее на полку и забываете, но так делать нельзя. Если вам подарили ненужную вещь, значит, человек вас не ценит. Подарок с негативным подтекстом может ухудшать энергетику в доме и даже влиять на здоровье жильцов. Такие вещи многие экстрасенсы называют «Троянскими конями». Иногда это может быть и хороший подарок, но, если он был сделан человеком, который вам неприятен, лучше от него избавиться. Также выбросить стоит то, что вам преподносили люди, с которыми отношения давно ухудшились.

Старые обереги

Если у вас в доме есть оберег, и ему уже больше десяти лет, то его необходимо обновить. Дело в том, что желания человека и запросы постоянно меняются, поэтому обереги и амулеты нужно постоянно менять. Например, раньше были популярны подковы на удачу, но, если у вас в жизни не случалось негативных совпадений, то подкова вам не нужна. То же самое касается оберегов от сглаза и порчи – рано или поздно они принимают на себя удары, а потом становятся бесполезными.

Алевтина Кузнецова