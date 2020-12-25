Самые наглые знаки зодиака

«Наглость – второе счастье» – гласит народная пословица. Что лучше: быть скромным и воспитанным и довольствоваться малым или идти напролом и «отвоевывать» чужие территории?

Считается, что это зависит от воспитания, а вот по мнению астрологов, большой вклад в поведение человека вносят звезды.

Телец возглавляет список наглецов. Он привык, что нет непреодолимых препятствий. Внешне Телец выглядит спокойным, но, если что-то пойдет не по плану, мгновенная вспышка агрессии будет обеспечена, и тут уж Телец пойдет напролом. В крайне редких случаях, если он сильно влюблен или занимает самую низшую должность, представитель знака может пойти на компромисс, в остальных – он нагло диктует свои условия. Он привык получать свое и неважно, как это воспримут окружающие. Наглость проявляется и в личной жизни Тельца: если он хочет добиться чьего-то расположения, его натиск будет невероятен. Если он разлюбил, он скажет об этом прямо, не щадя чувств партнера.

Скорпион ведет себя так, как ему удобно, и его практически никогда не мучает совесть. Этот знак уверен, что везде он – главный и только его дела в приоритете у окружающих. Скорпион не из тех, кто будет громко излагать свои требования. Это очень хитрые и коварные люди, которые внешне играют по правилам, а добиваются своего закулисными играми и интригами: он найдет способ вынудить любого сделать так, как будет нужно ему. Даже в личной жизни этот знак часто ведет двойную игру и без тени смущения способен нагло лгать в глаза.

Овен славится не только упрямством, но и наглым поведением. Учитывая большую энергичность знака, ему трудно противостоять. В конфликтах ему нет равных: он берет не аргументами, а наглостью и упертостью. Овен всегда чувствует свое превосходство над другими и не считает нужным это скрывать. Частенько он ведет себя нагло тогда, когда пытается произвести впечатление на окружающих или получить что-то, на что претендует несколько человек. Овен никогда не согласится, если ему сказать о неуместности поведения. Он считает себя всегда правым, чем часто портит отношения не только на работе, но и с близкими людьми.

Безусловно, в чистом виде такие отпетые наглецы встречаются редко даже среди этих знаков: в каждом из них есть масса положительных качеств. Но если вы устали от их наглости, вспомните, что влиянию звезд противостоять сложно.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог