Анна Плетнёва рассказала, как вызывала дух Сталина на кладбище

Мы подготовили вам очередной подарок к Новому году – второй выпуск самого астро-психологического шоу современности «Заряженные тапки»!

Наши ведущие открывают звездных гостей с новой стороны, узнают их тайные желания, находят суперспособности и вместе предсказывают будущее с помощью самых необычных, эзотерических методов. Ну разве такое можно пропустить?

На этот раз в гостях у «Заряженных тапок» солистка группы «Винтаж», яркая и живая Анна Плетнёва. Хотите узнать, умеет ли певица обращаться с плеткой, как вызывать дух Сталина и почему она «любит быть царем зоопарка»? Скорее смотрите новый выпуск обалденного шоу и выигрывайте обворожительные домашние тапки, заряженные на секс.

В конце видео вас ждет бонус – гороскоп на 2021 год в исполнении огненной Анны!