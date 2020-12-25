Что ждет Стрельцов в 2021 году

У Стрельцов в 2021-м году жизнь будет бить ключом. Все будет меняться со скоростью света, и если они не заземлятся, то рискуют улететь в стратосферу. Увиливать от проблем, что Стрельцы виртуозно делали долгое время, больше не удастся: Бык ненавидит безответственных людей, поэтому догонит и будет спрашивать по полной. Пришла пора что-то менять в себе. Причем не только внутри — это идеальное время для перемен во внешности. Впрочем, вы итак давно хотели это сделать.

Развлекаться или работать? Стрельцы очень любят первое, но в 2021-м выбрать все же стоит второе — символ года Бык легкомыслия не любит. Если удастся избежать искушения, получится достичь небывалых высот. Если нет — опуститесь глубоко на дно.

Крутых поворотов в жизни мужчине-Стрельцу в этом году будет мало — захочется освоить какой-то экстремальный спорт. Дерзайте! Это отличная возможность избавиться от негатива и прокачать самодисциплину.

Любовный гороскоп для Стрельцов на 2021 год

Мужчинам-Стрельцам в этом году стоит прекратить метаться и искать что получше. Ваш идеальный вариант уже рядом с вами, вы что, не видите? Женщинам — снизить обороты и уделять больше внимания дому. Кстати, самое время завести домашнее животное — оно поможет укрепить отношения.

Финансовый гороскоп для Стрельцов на 2021 год

Стрельцы видят финансовую цель и не видят препятствий. Но они все же есть: как минимум — самодисциплина. С ней у Стрельцов большая беда. Но выхода особого нет — нужно ее взращивать. Тем более Стрельцы собираются в этом году открыть свое дело — какой пример они будут показывать подчиненным?

Приготовьтесь к тому, что в первой половине года с финансами будет тяжко. Нужно поднажать и закрыть все вопросы до лета, иначе просидите на мели еще долго.

Гороскоп здоровья для Стрельцов на 2021 год

У Стрельцов крепкое здоровье, но твердо стоять на земле у них почему-то не получается: вывихи, падения, ушибы — вот неполный список того, что может ждать в этом году. И дело не столько в неловкости, сколько в любви Стрельцов к необдуманным и импульсивным действиям. Эй, Стрельцы, берегите себя и тренируйте нервную систему! И не забывайте обследоваться у врачей раз в полгода: вы подвержены болезням ЖКТ и сосудов. Следите за ними.