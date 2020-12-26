Держим нос по ветру — гороскоп на 27 декабря

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах заставляет «держать нос по ветру», быть общительнее и подвижнее.

Настроения дня отмечены легкостью, двойственностью, игривостью, непостоянством, предпраздничным оживлением, снятием части психологических барьеров, отсутствием старых клише и предубеждений в выборе вещей, продуктов, подарков. Лучше отменить серьезные предметные переговоры и целевые поиски: беседы часто будут сворачивать к смежной теме, а нужные ответы приходить нечаянно и случайно. Хорошо приобретать презенты с новогодней тематикой, экзотические пестрые мелочи и аксессуары, забавные «говорящие» сувениры.

Овен ‌‌

Сегодня обстановка вокруг Овнов изменчива, не дает скучать и подсказывает сразу несколько направлений для действий. Есть почва для легких недоразумений и заблуждений. Звезды советуют вести подвижный образ жизни: это позволит вам вести несколько дел одновременно и быть в курсе событий. Попутно вы можете заниматься приятным дополнением к основным планам: флиртовать, покупать новогодние презенты.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отвлечься от своих персональных забот и проникнуться окружающей атмосферой. Звезды обещают, что она будет интересной, яркой и пестрой, не позволит вам сконцентрироваться на чем-то одном. Возможно искушение накупить массу мелочей - например, лакомств или забавных новогодних сувениров. Есть риск досадных промахов с деньгами или выбором покупок, особенно, при расчетах валютой.

Близнецы

Близнецы сегодня повинуются своему настроению, которое может быть довольно непостоянным. Зависимость от собственных привычек, эмоций и самочувствия часто будет дополнена восприимчивостью к внешним влияниям. Многие Близнецы захотят нравиться окружающим, попытаются угадать чужие вкусы и подстроиться под них. День провоцирует на легкомысленное отношение к делам, благоприятен для флирта и романтики.

Рак ‌‌

Ракам день предлагает потренироваться в физической или психологической гибкости. Приветствуется общительность, мобильность, приветливость и легкость на подъем, а также умение не зацикливаться на чем-то одном, будь то идея, человек, проект или собственное ощущение. В делах звезды советуют не идти напролом, а искать новые легальные обходные пути. Важно ладить с окружением, коллегами, персоналом.

Лев ‌‌

Атмосфера этих суток поможет Львам развеяться, отвлечься от своих недомоганий или скучных рутинных обязательств. День неплох для общения, с любой целью. В непринужденной обстановке можно не только отдохнуть душой и решить мелкие проблемы, но и подобрать компанию на будущее. Возможно, именно сегодня наметится программа вашей новогодней вечеринки, формат свидания или маршрут отпускного путешествия.

Дева ‌‌

Сегодня жизнь предлагает Девам подстроиться под ситуацию или задачу. Успех на этом пути означает для многих Дев шаг к будущей карьере. Пригодится гибкость, ловкость, общительность, обаяние, умение вести параллельную игру и оперировать новыми, а не старыми критериями. Если ваши личные принципы вступили в конфликт с целью момента, придется их отбросить, иначе вы и ваш шанс пойдете разными дорогами.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут приятно провести время и продвинуться на пути к успеху. Не все возможности им удастся использовать из-за самочувствия, профессиональных обязанностей или семейной ситуации. День благоприятен для общего расширения кругозора, а также для поддержки личных и деловых связей - в том числе, с иностранцами и иногородними. Он неплох для небольшого вояжа или развлечения вне дома (офиса).

Скорпион

Сегодня мышление Скорпионов обусловлено прошлым, что нередко заставляет их выбирать круг общения по старым стандартам. В итоге, многие Скорпионы сами сузят свои возможности, ограничат себе выбор вещей, маршрутов, услуг, финансовых, технических и деловых решений. Возможны ошибки с выбором нужных людей, недоразумения при денежных расчетах. Расширить угол обзора удатстся через преодоление иллюзий.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут чаще пускать в ход обаяние, что поможет им в развитии личных и деловых отношений. Многие Стрельцы будут вести параллельные дела и поддерживать разные связи. Звезды поощряют такую общительность: она помогает расширить выбор партнеров на будущее. Стоит смотреть дальше короткого романа или разовой сделки, вполне реально превратить приятный контакт в постоянное партнерство.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не зацикливаться на чем-то одном. Атмосфера этих суток не терпит монотонности и однообразия, побуждает к смене впечатлений или занятий. Можно подстроиться под ситуацию, ориентироваться на свое текущее самочувствие и минутное настроение. Возможно, вы будете в этот день немного небрежны, ветрены и внушаемы. Есть шанс мимоходом освоить пару полезных новых приемов.

Водолей

Сегодня Водолеи получат больше творческой свободы и станут мобильнее, что позволит им продвинуться в реализации первого этапа своих грандиозных планов. День подходит для умеренно активного разнообразного отдыха, создает нужный настрой для романтики, игр и занятий фитнесом, подсказывает легкие и остроумные деловые альтернативы, помогает искать подарки или варианты декора к предстоящему празднику.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть приветливее со всеми без исключения людьми, но проявлять особую гибкость и уживчивость с домочадцами. В оценке своих впечатлений и ощущений нужна поправка на иллюзии (особенно, в новой среде или сфере интересов). Без точных ориентиров вам будет легко обмануться в выборе компании или в трактовке своих чувств, промахнуться с дизайнерским или финансовым решением.