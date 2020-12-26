Не игнорируйте внутренний голос — любовный гороскоп на 27 декабря

Сегодня стоит прислушиваться к интуиции — она подскажет правильные действия и слова.

Овен ‌‌

Если вам не хватает общения с любимым человеком, имеет смысл задуматься отчего у вас исчезли темы для разговоров? Может быть, вы постепенно отдаляетесь друг от друга? Одиноким Овнам сегодня стоит настроиться на романтический лад и помечтать о будущем счастье.

Телец

Для некоторых Тельцов сегодняшний день наиболее благоприятное время, чтобы улучшить отношения с объектом вашей симпатии. Укрепить связь поможет осознание общих интересов, которые вас связывают. Если вы пока одиноки, откорректируйте портрет идеального партнера.

Близнецы

Текущее положение планет говорит, что ваша пассия может предложить вам реализацию интересной идеи, однако, этот день не самое благоприятное время для этого. Посвятите его совместному отдыху. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит торопить события.

Рак ‌‌

Для того, чтобы не сорвать планы на сегодняшний день, постарайтесь учесть изменчивость настроения своей пассии. Если партнер не готов активно действовать, не стоит на него рассчитывать. Одиноким Ракам звезды рекомендуют действовать менее импульсивно.

Лев ‌‌

Звезды советуют Львам надеяться только на себя и самим выстраивать отношения с партнером. Излишние ожидания активности от объекта вашей симпатии могут привести к разочарованию. Если вы пока не нашли любовь, смотрите в будущее с оптимизмом, ваша встреча не за горами.

Дева ‌‌

Сегодня между вами и объектом вашей страсти царит мир и согласие, а вы не можете расстаться ни на минуту. Самое главное – сохранить этот настрой на целый день. Одинокие Девы могут с недоверием отнестись к предложению потенциального спутника жизни.

Весы ‌‌

Некоторым Весам в этот день придется выбирать между обществом любимого человека и одиночеством. Постарайтесь остаться наедине с собой, так как общение с партнером может быть напряженным. Если вы пока одиноки, запланируйте совместный ланч с недавним знакомым.

Скорпион

Не исключено, что сегодня повышенная эмоциональность не позволит объективно оценить полученную информацию. Разобраться в ней и вынести решение предоставьте любимому человеку. Одиноким Скорпионам звезды подсказывают не проявлять назойливость в знаках внимания.

Стрелец

События этого дня подтолкнут Стрельцов к глубокому пониманию потребностей любимого человека. Это позволит вам обойти некоторые острые углы ваших взаимоотношений. Если вы пока не встретили свою любовь, то в этот день сможете убедиться, что случайности неслучайны.

Козерог

Возможно, в этот день вам не захочется отпускать любимого человека от себя ни на минуту. Что ж, найдите повод, чтобы это сделать, но постарайтесь не переусердствовать. Одинокие Козероги предпочтут извлечь максимум приятного и полезного из общения с противоположным полом.

Водолей

В этот день Водолеи готовы осчастливить своим вниманием окружающих представителей противоположного пола, что может совсем не понравиться вашей второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит флиртовать с человеком, чьи намерения вам неизвестны.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день вам придется срочно отменять свои дела, чтобы провести свободное время со второй половинкой и выразить партнеру свои нежные чувства. Одиноким Рыбам не стоит игнорировать подсказки внутреннего голоса в отношении окружающих.