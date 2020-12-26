Не бойтесь просить помощи — финансовый гороскоп на 27 декабря

Некоторые проблемы лучше решать коллективно, иначе они разрастутся в настоящую катастрофу.

Овен ‌‌

Овны, занимающие руководящие должности, сегодня смогут провести эффективные структурные реформы и улучшить показатели работы. В вашем распоряжении будут все необходимые рычаги влияния. Однако это не лучшее время для усилий, направленных на расширение и укрепление деловых связей. Если ваша работа связана с оформлением документов, то частыми могут быть ошибки.

Телец

У Тельцов сегодня благоприятный день для делового сотрудничества с иностранцами или коллегами, приехавшими издалека. Успешно поработают те, кто сегодня оказался вдали от родного дома в командировке или на вахте. Однако это не лучший день для роста финансов. Ваши доходы могут не покрывать ваши возрастающие расходы, что вполне объяснимо накануне новогодних праздников.

Близнецы

В этот день Близнецы смогут избавиться от вредных привычек и закрепить за собой полезные привычки. Постарайтесь использовать это время для наработки в себе положительных профессиональных качеств, таких как целеустремленность, практичность, умение доводить до конца начатые дела и стремление к высокому качеству в работе.

Рак ‌‌

У Раков в этот день прекрасные шансы для успешной демонстрации на публике своих талантов и способностей. Если речь идет о трудоустройстве, то вы смело можете публиковать резюме в интернете и идти на собеседование с потенциальным работодателем. Также у вас будет достаточно фантазии и творческих способностей, чтобы не теряться в нестандартных ситуациях.

Лев ‌‌

Львы сегодня смогут довести до конца любое дело, сколь бы трудным оно ни казалось. Для этого вам потребуется проявить трудолюбие и энергичность. Обращайте внимание на детали и стремитесь к высокому качеству не считаясь с затратами времени и сил – такой подход обязательно выведет вас к успеху. И помните о правиле, что «всё новое – враг хорошего».

Дева ‌‌

Девам сегодня звезды советуют проявлять свои творческие способности в профессиональной деятельности настолько, насколько это позволяет ваша профессия. В этом смысле свободный творческий труд сегодня будет успешным и востребованным. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные мероприятия по привлечению потенциальных покупателей или подписчиков.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые вам по силам сегодня довести до завершения. Именно в умении доводить дела до конца и соблюдении сроков выполнения работы выковываются высокие профессиональные качества. И сегодня вы сумеете проявить свои лучшие деловые качества, если конечно постараетесь. Однако день неблагоприятен для деловых контактов, поездок и встреч.

Скорпион

Скорпионам в этот день предстоит брать ответственность за дела в весьма непростых ситуациях. Однако вы сумеете проявить достаточно выдержки и самодисциплины, чтобы справиться с задачами этого дня. Успешно проходят деловые контакты, но не все, а только те, инициаторами которых были вы сами. А вот на высокий уровень доходов от работы сегодня рассчитывать не приходится.

Стрелец

Стрельцам сегодня удастся существенно увеличить уровень доходов при условии, что у вас есть возможность для дополнительной подработки. Это может быть как официальная подработка, типа работы на полставки или по совместительству, так и неофициальная – частные заказы и прочее. Кроме того, можно говорить с работодателем о прибавке к зарплате.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день будет связан с успешными инициативами и творческой реализацией. Особенно успешно вы сможете реализовать свои таланты и способности в коллективной деятельности. Однако не все так просто. Вы должны помнить, что при работе в коллективе не следует выпячивать себя, подавляя инициативу других людей. Если сумеете найти в этом баланс, то дела пойдут более чем успешно.

Водолей

Водолеи сегодня могут рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Возможно, вас пригласят на беседу в приватной обстановке, где будет обсуждаться ваша кандидатура в качестве выдвижения на более высокую должность. Впрочем, такое обсуждение может проходить и без вашего присутствия, и о результатах вы узнаете позднее.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день хорош для обмена опытом и роста профессионализма. Любой профессионализм не может быть без специальных знаний. И чем сложнее ваша профессия, тем специфичнее и глубже вам требуется проникать в тонкости своей профессии. Сегодняшний день позволит вам сделать еще один шаг в данном направлении.