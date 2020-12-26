Мелочи играют большую роль — финансовый гороскоп на 26 декабря

Сегодня стоит обращать внимание на нюансы в работе и своих профессиональных знаниях.

Овен ‌‌

Овны в этот день могут быть склонны к конфликтному поведению. Например, по принципиальным соображениям вы можете отказаться подчиняться распоряжениям начальства. И если вы работаете в структурах со строгой иерархической соподчиненностью, то такое поведение будет чревато большими осложнениями для вашей карьеры.

Телец

Тельцам сегодня следует строго следить за своим поведением и более всего опасаться нарушений норм закона во время выполнения профессиональных обязанностей. Возможны проверки вашей работы, в том числе и негласные, тайные. Не попадайтесь на нарушениях. Также это нелегкий день для тех, кто работает в кредитно-финансовых структурах.

Близнецы

У Близнецов в этот день неблагоприятное время для проведения финансовых операций. Особенно это касается тех, у кого имеются электронные платежные средства, которыми можно расплачиваться с использованием компьютера или смартфона. Усиливайте меры безопасности на своих счетах, меняйте пароли, проводите очищение компьютера от вирусов.

Рак ‌‌

Ракам в этот день предстоит стать свидетелем пертурбаций с кадровыми перестановками. Если вы занимаете подчиненную должность, то вас это мало затронет. А вот если вы относитесь к числу руководителей, то можете быть перемещены с понижением в должности. Это непростой день для выполнения клиентских заказов. Вашей работой могут быть недовольны клиенты.

Лев ‌‌

У Львов, занимающих подчиненные должности, сегодняшний день может стать одним из самых трудных. На вас могут нагрузить слишком большой объем работы и поставить жесткие сроки его исполнения. Все это может происходить на фоне внезапно конфликта с кем-то из коллег. Постарайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и не принимайте скоропалительных решений.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют удержать себя от азартного желания пустить заработанные деньги на какую-нибудь авантюру. Возможно, вам предложат вложить деньги в высокодоходный фонд, который на самом деле окажется финансовой пирамидой. Трудно придется тем, кто по роду профессиональной деятельности работает с чужими деньгами или является материально ответственным лицом.

Весы ‌‌

Весам, будет нелегко преодолеть внутренние психологические сомнения относительно оценки ситуации. У вас может сложиться впечатление, что все складывается крайне неблагоприятным образом для вас и во многом так оно и будет на самом деле. Постарайтесь не терять контроля и держать себя в руках. Не исключено, что придется искать иные обходные пути в решении каких-то вопросов.

Скорпион

Скорпионам в этот день предстоит брать ответственность за дела в весьма непростых ситуациях. Однако вы сумеете проявить достаточно выдержки и самодисциплины, чтобы справиться с задачами этого дня. Успешно проходят деловые контакты, но не все, а только те, инициаторами которых были вы сами. А вот на высокий уровень доходов от работы сегодня рассчитывать не приходится.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся получить дополнительные доходы за счет работы во внеурочное время. К вам могут обратиться с просьбой выйти на подмену коллеги. Несмотря на интенсивный труд, и увеличение доходов, вы не почувствуете, что у вас стало больше денег. Все дело в том, что расходы в это время еще больше вырастут, и денег все равно будет не хватать.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего, и межличностные ссоры могут возникнуть в любой момент. Не поддавайтесь на посторонние разговоры, обсуждения не вовлекайтесь в интриги – все это будет мешать выполнению своих обязанностей.

Водолей

У Водолеев, которые в последнее время добросовестно относились к своим профессиональным обязанностям и не давали себе расслабиться, в этот день может произойти положительна подвижка в карьере. Это тем более вероятно, если вашим непосредственным начальником является строгий мужчина старшего возраста. Между тем это неблагоприятное время для деловых встреч.

Рыбы ‌‌

У Рыб, мечтающих о карьерном росте, сегодняшний день может стать неблагоприятным для продвижения по служебной лестнице. Вы будете чувствовать насколько у вас сейчас шаткое и неустойчивое положение. В ваших интересах сейчас лучше вообще не привлекать к себе внимания начальства, дабы это может обернуться критическими замечаниями в ваш адрес.