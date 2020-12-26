Любовь, похожая на сон — романтический гороскоп на 26 декабря

Ваши отношения становятся крепче день ото дня, и вам не терпится перескочить на следующую ступень.

Овен

Звезды подсказывают, что в этот день наиболее правильная тактика по отношению к объекту вашей страсти – это забота и внимание. Ваша пассия непременно оценит ваше участие и поддержку. Одинокие Овны могут получить признание в симпатии и приглашение на свидание.

Телец

Если между вами осталось что-то невысказанное, сегодня стоит обсудить проблему. Благоприятный фон этого дня позволит с легкостью окончательно разобраться с досадным недоразумением. Одинокие Тельцы столкнутся с необходимостью дать совет потенциальному партнеру.

Близнецы

В этот день от Близнецов потребуется максимум такта и дипломатии, чтобы постараться исправить некоторые не вполне приятные манеры второй половинки. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь быть интересным собеседником в общении с противоположным полом.

Рак

Звезды советуют Ракам не обращать внимания на провокации завистников и соперников. У вас нет повода сомневаться в верности своей второй половинки. Если вы пока одиноки, выбирайте для общения партнеров, настроенных на длительные и серьезные отношения.

Лев

Если вы устали от непонимания со стороны второй половинки, сегодня наиболее благоприятный день отправиться вдвоем в небольшую поездку. Приключение в дороге поможет вновь наладить отношения. Одинокие Львы могут завести приятное знакомство, если отправятся в путешествие.

Дева

Сегодняшний день благоприятен для совместной деятельности со второй половинкой. Выберите занятие по душе и вдвоем погрузитесь в процесс, забыв о проблемах. Одиноких Дев звезды склоняют к ни чему не обязывающему флирту с привлекательным человеком.

Весы

В этот день некоторые Весы поймут, что им наскучило проводить досуг с любимым человеком одним и тем же способом. Постарайтесь совместно придумать другие, более интересные варианты времяпровождения. Если вы пока одиноки, не отказывайте себе в развлечениях.

Стрелец

Звезды советуют не ждать стабильности в отношениях с объектом вашей симпатии. Напротив, события сегодняшнего дня могут развернуться неожиданно для вас и потребуют виртуозной импровизации. Одинокие Стрельцы готовы быть предельно откровенными с поклонником.

Скорпион

Сегодня наиболее благоприятный день, чтобы вместе с любимым человеком обсудить актуальные проблемы в вашей паре. Постарайтесь в тактичной форме высказать свои пожелания. Одиноким Скорпионам звезды советуют не стесняться проявить интерес к потенциальному избраннику.

Козерог

В этот день Козероги могут растеряться, так как импульсивное поведение любимого человека изменит планы. Впрочем, вы можете проявить умение гибко реагировать на меняющиеся условия. Если вы пока одиноки, поддержите интерес к вам со стороны новых знакомых.

Водолей

В этот день некоторым Водолеям звезды обещают сказочное настроение и восхитительный досуг в романтичной обстановке вместе с любимым человеком. Если пока одиноки, отправляйтесь в места массового скопления представителей противоположного пола и завяжите новые знакомства.

Рыбы

Сегодня некоторых Рыб может охватить нетерпение. Если вам захочется подтолкнуть события в нужном направлении, сформулируйте для себя цель и действуйте. Одиноким Рыбам звезды советуют оценить ситуацию более реалистично и не слишком давать волю фантазиям.