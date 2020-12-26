Поставьте все дела на паузу — гороскоп на 26 декабря

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце, теряющая значимые аспектные связи, предлагает пожить в режиме спокойствия, стабильности и пассивности.

Такому решению способствует общая обстановка: ожидается минимум суеты или естественная пауза в хлопотах, маловероятны свежие идеи и новости, острые конфликты, кардинальные перемены в планах на день. На фоне внешнего застоя может развернуться интенсивная чувственная жизнь. День подпитывает сексуальность, поощряет кулинарные изыски и совместные трапезы. Возможен интерес к искусству, магии вещей, народному творчеству. Хорошо пускать в ход созданные ранее ресурсы и запасы.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать активные мероприятия (спорт, поездки). Он располагает к спокойствию, практичности и хозяйственности, заставляет ценить стабильность, заботиться о ресурсах, питании и необходимых запасах, снижает подвижность и быстроту реакций. Также, обстановка этих суток не располагает к «чистой романтике», приоритетом могут стать материальные условия и бытовой комфорт.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поставить во главу угла собственные нужды. Вплоть до ночи вам лучше заниматься собой, в том смысле, какой вы вкладываете в эти слова. Возможно, вам пора отдохнуть, подумать о здоровье, побаловать себя - а возможно, на первом месте у вас сейчас планы на будущее. Этот день поможет вам лучше понять свои новые потребности, включая духовные, профессиональные и интимные.

Близнецы

Сегодня Близнецы поневоле практичны и осторожны. Многие из них предпочтут не афишировать свои истинные желания и запросы, могут выбрать уединение, скрыть от широкой публики свои растущие профессиональные амбиции или материальное положение. К счастью, это всего лишь ширма и дань обстановке. День отнюдь не лишает вас простых радостей жизни, может пробудить здоровый аппетит или тайную чувственность.

Рак

Ракам в эти сутки лучше не быть одиночками, держаться коллектива или отдельных популярных персон. Сегодня силой, близкой к магической, обладают совместные трапезы и групповые мероприятия единомышленников (с мирным уклоном). Если обстоятельства вынуждают вас к уединению, подойдет дистанционный контакт: вы можете проникнуться духом какой-то идеи и примкнуть к выбранному сообществу на расстоянии.

Лев

Сегодня Львам выгодно сочетать в себе целеустремленность и скромность. Не продвигая себя открыто, вы можете предложить свои услуги или задействовать мощный коллективный рычаг - выступить от имени своей прежней рабочей группы, семьи или будущей команды. Ценным аргументом в движении к цели может стать ваш профессиональный багаж, послужной список, опыт преодоления трудностей и нештатных ситуаций.

Дева

Дев этот день порадует стабильностью и отсутствием суеты. Многие Девы ощутят необъяснимую уверенность в себе или в незримо опекающей их высшей силе. Возможен подъем творческой, духовной или сексуальной энергии. Дальновидность и природный реализм помогут видеть события в перспективе. Везение вероятно как за счет ваших личных качеств (талантов, опыта), так и за счет удачного попадания в мейнстрим.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам оставаться прагматиками, мыслить материальными категориями и укреплять имеющийся жизненный фундамент. Это может быть жилье, недвижимость, наследство, ценное вложение, стабильный доход или важный нематериальный ресурс (заработанный вами статус, профессиональный и житейский опыт). Не стоит пренебрегать поддержкой семейного клана, рвать связи с проверенными спонсорами.

Скорпион

Скорпионам этот день позволяет выдержать паузу, получить фору или перевести дух. Звезды подсказывают, что психологическая атмосфера этих суток работает на вас, и советуют вам использовать ее для скрытого укрепления своих позиций. Она поможет стабилизировать микроклимат в отношениях, вернуть часть былой власти и уверенности. Вы можете пустить в ход свою проницательность или сексуальный магнетизм.

Стрелец

Сегодня звезды вынуждают Стрельцов быть реалистами и думать о насущном, но не сковывают их фантазию - например, кулинарную. Игра воображения ограничена лишь суммой на счетах. Не стоит пренебрегать материальной частью деловых и личных встреч: уместен завтрак, обед или ужин с партнерами, романтический ужин при свечах. В быту стоит позаботиться о том, чтобы у близких вам людей было все необходимое.

Козерог

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Козерогам спокойный отдых, щедро приправленный пищей материальной и эмоциональной. Этот день поощряет ваш врожденный реализм и прагматизм, но не располагает к аскезе. Самое время дать волю своей чувственности, открыть шлюзы кулинарной, художественной или эротической фантазии. Не стоит подавлять свой тайный интерес к экзотическому хобби - например, к магии.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит надеяться на прогресс в своих планах. Вплоть до ночи возможна инертность, лень. День усиливает власть детских привычек и семейных традиций. Не исключено, что вас будет удерживать привязанность к родным местам или возможность поговорить с близкими знакомыми о прошлом. Также, на вас может влиять какой-то личный или общий предрассудок, тайный страх или скрытая зависимость.

Рыбы

Сегодня судьба незримо помогает Рыбам. Можно положиться на старую примету, чутье или счастливый случай. Многие Рыбы будут стихийными магами - например, загадочным образом окажутся в нужное время в нужном месте, поймают удачную эмоциональную или чувственную волну. Чтобы не спугнуть удачу, не заступайте за проверенные границы: волшебные чары утратят свою силу, если вы свернете с протоптанной тропы.