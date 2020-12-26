Как нарядить елку, чтобы притянуть удачу в дом

Совсем немного осталось до наступления нового 2021 года. И, как каждый год, мы надеемся, что следующий год будет удачнее предыдущего.

Чтобы мечта сбылась, необходимо определенным образом нарядить новогоднюю елку. А для начала нужно выбрать «правильное» дерево.

Часть эзотериков считает, что положительная энергетика свойственна исключительно ели, срубленной в лесу. Однако они предостерегают: ни в коем случае нельзя срезать верхушку дерева – это «обрежет» поток энергии, и магия не сработает.

Другие же, наоборот, утверждают, что ель должна быть искусственной, поскольку живое дерево сохнет и «умирает», перенося энергию увядания и на наши ожидания в новом году.

Какая точка зрения ближе вам, решайте сами, но не стоит забывать, что украшение любой новогодней елки – это магический ритуал. В то время, как вы наряжаете елку, вы думаете о событиях предстоящего года, планируете будущее и таким образом программируете себя на положительные изменения. И здесь важно символически отобразить цели, к которым вы стремитесь. Например, если ваша задача разбогатеть в новом году, обязательно украсьте елку игрушками в виде шишек или повесьте настоящие шишки, завернутые в «золотую» фольгу. Эту же цель будут символизировать яблоки или гранаты.

Если вы грезите о собственной машине – не забудьте игрушку в виде авто, а если мечтаете о пополнении семейства – подойдет игрушечная кукла. В случае, когда хотите встретить вторую половинку – повесьте «сердечко».

Согласно восточному гороскопу, 2021 будет годом Белого Металлического Быка. Чтобы привлечь удачу, необходимо отразить в убранстве елки предпочтения «хозяина года». Благоприятными цветами года Быка будут белый, металлик, светло-серый, желтый и зеленый. Желательно их наличие в гирляндах и игрушках. Синего и красного цветов стоит избегать – они Быку не нравится.

Что касается игрушек, то наряду с традиционными, имеет смысл повесить на дерево «золотые» монетки для привлечения денег, визитки (если нужны деловые связи), фрукты и конфеты, которые являются символами благополучия. Для привлечения удачи хорошим выбором станут игрушечные рыбки, серебристого или серого цветов. И не забудьте: счастливыми цифрами следующего года будут 4 и 9. Используйте их в атрибутике новогодних украшений.

Пусть ваша елка будет самой красивой и привлечет в дом удачу.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог