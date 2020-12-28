Рейтинг самых ревнивых знаков зодиака

Ревность считается самым очевидным признаком любви, хотя некоторые проявляют ревность умеренно, другие выходят за рамки. Этот рейтинг может определить ревнивых партнёров.

Овен – очень ревнивый знак. Они могут устроить грандиозный скандал, даже если вы разговариваете с человеком противоположного пола. Овен не любит делить внимание своего любимого человека с другими.

Скорпион – Скорпионы немного уступают Овну, хотя об их ревности ходят легенды. Однако Скорпионы более контролируемы и не изливают свои эмоции в общественных местах. Они одинаково ревнуют как бывших партнёров, так и нынешних.

Телец – Тельцы ревнивы, когда дерзкий человек явно начинает флиртовать с их партнёром. Они стараются любой ценой оградить любимого человека от вторжений в отношениях их пары.

Рак – хотя они стараются не выглядеть ревнивыми, правда в том, что они вспыхивают, когда их партнёр делает комплимент кому-то другому.

Лев – также относятся к числу самых ревнивых в гороскопе, хотя и не признают этого никогда. Львы не любят, когда их вторая половинка забывает про них.

Дева – начнут ревновать, только когда им дадут повод. Узнав о флирте или неверности, тогда они становятся очень подозрительными и следят за каждым движением партнёра.

Весы – всегда пытаются понять своего партнёра, ставя себя на место второй половинки, и даже если у них есть повод для ревности, они постараются преодолеть это чувство.

Рыбы – как и Раки, ревнивы только тогда, когда их партнёр восхищается красотой или возможностями другого человека. Хотя они редко выражают свои эмоции, но всегда остаются начеку.

Стрелец – они не предполагают, что их партнёр может им изменить, но даже если это произойдёт, они расстанутся без особого драматизма.

Близнецы – им важно знать, в какую ситуацию они попали, и обычно не видят большой проблемы, когда человек, который им нравится, предан своему партнёру.

Водолей – для них нет определённых границ, поэтому этот знак зодиака редко ревнует свою вторую половинку. Также редко бывает, чтобы внимание этого знака задерживалось надолго только на одном человеке.

Козерог – казалось бы, но это совершенно не ревнивый знак. Для них эта эмоция достаточно крайняя и в большинстве случаев необоснованная. Они не любят публичных и показных сцен ревности. И вообще считают ревность – пороком.