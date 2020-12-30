Экстрасенс рассказала о будущем Галкина и Пугачевы

Только смерть разлучит их — именно так можно охарактеризовать перспективы союза Максима Галкина и Аллы Пугачевой, по мнению экстрасенса и нумеролога Мариам Циминтии.

Звезд объединяют любовь и взаимоуважение. Они отлично понимают друг друга, что позволяет им вести совместные бизнес-проекты без ущерба для отношений.

Характеры знаменитостей хорошо сочетаются. Пугачева — боец, сильная женщина. Не всякому мужчине будет комфортно рядом с такой дамой. Галкин же обладатель мягкой и уступчивой натуры.

Циминтия считает, что звездная пара порадует публику весной будущего года новым проектом в сфере шоу-бизнеса. Также в 2021 году Галкин и Пугачева могут сделать крупное приобретение, например, купить недвижимость.

Ложкой дегтя в наступающем году возможно станет нездоровье Аллы — ей потребуется лечение, резюмировала Мариам Циминтии.