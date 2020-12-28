Деньги утекают сквозь пальцы — финансовый гороскоп на 28 декабря

Сегодня вы можете заметить, что ваше финансовое положение становится хуже. Стоит меньше тратить.

Овен ‌‌

С утра Овнам лучше воздержаться от личных инициатив в работе. То, что вы могли бы предпринять по собственной инициативе, вскоре может стать предметом строгого разбирательства начальства с соответствующими малоприятными для вас выводами. Главное на сегодняшний день – не торопиться и не делать того, о чем вас никто не просит. Вторая половина дня благоприятствует финансам.

Телец

Тельцам в начале дня может поступить информация, в достоверность которой не следует верить. Это не лучшее время для проведения деловых встреч, поездок, контактов, а также аналитической обработки информации – для этого вы будете слишком эмоциональными. Во второй половине дня хорошее время для подписания договоров.

Близнецы

У Близнецов в этот день не все благополучно обстоит с финансами. Возможно, вы будете испытывать нехватку наличных денег из-за задержки с оплатой труда или из-за снижения спроса на предлагаемые вами услуги. Утром могут произойти нештатные ситуации, связанные с техническими сбоями. Во второй половине дня можете рассчитывать на конструктивное сотрудничество с коллегами.

Рак ‌‌

Ракам сегодня в первой половине дня будет трудно справиться со своими эмоциями. Может произойти конфликтная ситуация, когда вам покажется особенно несправедливым высказываемые начальством замечания в ваш адрес. Тем не менее, старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и не поддаваться эмоциям. Вторая половина дня благоприятствует самообразованию.

Лев ‌‌

Львы, работающие на вахте, в первой половине дня будут склонны к дисциплинарным нарушениям. Прежде всего, речь идет о вероятности опозданий на работу или долгом отсутствии на рабочем месте. Старайтесь держать себя в руках и придерживайтесь принятых правил поведения. Вторая половина дня благоприятствует подведению итогов в работе.

Дева ‌‌

У Дев в первой половине дня могут происходить самые разные неожиданности, из-за которых вы будете вынуждены внести коррективы в свои текущие планы. Например, могут произойти технические неполадки, аварийные ситуации. Неблагоприятно складываются дела у работников банковской сферы и страховых агентств. Вторая половина дня благоприятствует укреплению деловых связей.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня складываются неблагоприятные внешние обстоятельства, что может негативно отразиться на результате вашей профессиональной деятельности. При выполнении клиентских заказов и при непосредственном контакте с самим клиентом, неожиданно может возникнуть острая конфликтная ситуация. Постарайтесь предвидеть подобное и не доводить до открытого конфликта, идти на уступки.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам, походящим производственную практику, будет крайне сложно применить свои теоретические знания в условиях реального производства. Будьте аккуратнее при работе с электричеством или химическими препаратами. Также не исключены спонтанные конфликты с кем-то из коллег. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занят самообучением.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня усиливается нестабильность при выполнении любого рода профессиональной деятельности. Возможно, вас потянет на рискованные авантюрные поступки. Старайтесь не брать на себя материальную ответственности за сохранность чужих денег. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто имеет дополнительную подработку.

Козерог

Козерогам в первой половине дня следует воздерживаться от любых видов публичной деятельности. Также, безработным сейчас лучше обойтись без процедуры собеседования с потенциальным работодателем – вряд ли вам удастся произвести хорошее впечатление. Вторая половина дня благоприятна дня долгосрочного планирования. Успешно пойдет работа в составе коллектива.

Водолей

В первой половине дня Водолеям будет трудно сосредоточиться на выполнении текущих профессиональных обязанностей. Постарайтесь отключить себя от всех посторонних контактов, дабы никто не отвлекал вас. Труднее всего придется тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами. Вторая половина дня благоприятствует конструктивным взаимоотношениям с начальством.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня у Рыб могут возникнуть финансовые затруднения. Воздерживайтесь от поспешных расходов и не втягивайтесь в финансовые авантюры. Вторая же половина дня будет способствовать глубокому погружению в работу и выполнению своих обязанностей с высоким качеством. Также это хорошее время для тех, кто находится в служебной командировке.