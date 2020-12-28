Движение — жизнь — гороскоп на 28 декабря

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах напоминает, что жизнь - это движение.

Стоит чаще бывать на свежем воздухе, найти время для физической разминки. День подходит для коротких прогулок и поездок, небольших местных командировок. Не стоит откладывать тренировки, инструментальные работы и мелкое техническое творчество (особенно, если целью является надвигающийся новогодний праздник). Хорошо тренировать гибкость, ловкость, навыки ориентирования, искусство маневра. Помимо динамики, день дает пищу воображению, оставляет место для надежд и любовных иллюзий, позволяет загадывать загадки или поддерживать интригу.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам отдать предпочтение активному образу жизни: коротким разъездам, связям с внешним миром, срочным хлопотам. Не стоит откладывать деловые встречи и тренинги. Придется учесть вероятность небольших проблем (опозданий, путаницы). В случае недоразумений или тайных сомнений лучше не теряться в догадках, а действовать: истина прояснится быстрее в процессе работ или поисков.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит браться за важные дела: любое начинание может утонуть в суете. В текущих рядовых хлопотах не обойтись без гибкости и хорошей реакции, пригодится сообразительность, общительность, осведомленность, навык быстрого ориентирования. Медлительные и ленивые Тельцы заведомо в лагере проигравших. Возможны загадочные мелкие пропажи или небольшая утечка средств. Нежелателен шоппинг.

Близнецы

Этот день не дает Близнецам скучать и пассивно сидеть на месте. В ответственном деле, связанном с прошлым, сегодня может быть выгоднее самостоятельность, но в мелких рутинных вопросах не помешает обратиться за поддержкой к друзьям: вместе удобнее мостить путь в будущее. Полезны разминки, прогулки, короткие поездки. Главной слабостью большинства Близнецов будут любовные, духовные и другие иллюзии.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не программировать себя на конкретный результат и всюду стараться действовать по ситуации. Также, в эти сутки не стоит стремиться к самостоятельности и лидерству: скорее, вам придется действовать за кулисами, подстраиваться и идти на хитроумный маневр. Есть почва для невинного лукавства, а порой и для мелкого мошенничества. Лучше не иметь дел со случайными людьми.

Лев ‌‌

Сегодня Львам подойдет свободный режим. Этот день не располагает к строгой дисциплине, порой стирает границы и размывает горизонты. Сориентироваться в технических нюансах будет проще, чем в эмоциональных и духовных. Обстоятельства могут толкнуть вас на мелкую авантюру, задать вам загадку или заманить в ловушку, внушить иллюзии относительно романтических симпатий, близкого или далекого будущего.

Дева ‌‌

Ситуации, который готовит Девам этот день, не до конца прозрачны. Возможно случайное недоразумение или невинный обман (например, с целью понравиться). Не исключены романтические иллюзии, тайные колебания. Чтобы развеять сомнения или заслужить чужое доверие, многим Девам предстоит проявить сообразительность и изобретательность. Возможно, придется выполнить хитрый маневр или щекотливое поручение.

Весы ‌‌

В течение дня Весов ждут мелкие приключения (особенно, на чужой территории). Можно заблудиться, оказаться в плену загадки или любовной интриги, стать жертвой рассеянности. Возможны легкие недомогания. К счастью, все проблемы сегодня смягчены, не стоит бояться крупных потерь и неприятных сюрпризов. Если с вами случилась досадная неувязка - например, в дороге - рано или поздно подоспеет поддержка.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не бояться затруднений, смелее разруливать мелкие кризисы. Нужна легкость на подъем, чтобы вовремя реагировать на сигналы тревоги. Хорошо выполнять упражнения на смекалку, ловкость, гибкость и техническую изобретательность, оттачивать навыки ориентирования и быстрого отклика в нештатной ситуации. При любовных сомнениях и денежных неувязках выручит находчивость.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит использовать любую возможность сотрудничества. Оно актуально всюду: в бизнесе, спорте, творчестве, в рамках новой профессии или в сфере старого хобби. Это лучший способ создать почву для будущей дружбы, а также разрешить или сгладить взаимные сомнения (в том числе, порожденные прошлым). Личные симпатии хорошо подкрепить шагом навстречу, приглашением в свой проект или игру.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше выбирать несложные интересные занятия, не требующие постоянной концентрации внимания. Стоит приготовиться к мелким осечкам и неувязкам. Если вы в хорошей форме, это подходящий день для коротких командировок, рутинных деловых и домашних хлопот. Динамичный ритм жизни могут задать питомцы. В случае недомоганий, рекомендуется сделать приоритетом здоровье и заглянуть к врачу.

Водолей

Водолеям стоит использовать энергию этого дня для подвижных игр и несложных тренировок - например, для пробежки или отработки навыков вождения. Если условий для этого нет, звезды советуют вам вести общий активный образ жизни, а также чаще бывать на свежем воздухе или проветривать помещения. Лучше не откладывать реализацию креативных замыслов (особенно, их техническую или изобретательскую часть).

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам избегать лени и пассивности, но выбирать лишь посильные задачи. День склоняет к разнообразию, не стоит требовать от себя усердия, последовательности и настойчивости. Лучше отказаться от новых дел: в отсутствие правил, помощи и контроля легко допустить промах или запутаться. Нежелательно брать на себя ответственность. Можно сделать что-то по дому или помочь близким.