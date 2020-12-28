Преграды встанут на пути к любви — романтический гороскоп на 28 декабря

Сегодня вам придется столкнуться с серьезными проблемами в отношениях.

Овен ‌‌

Овны, постарайтесь быть более снисходительным к промахам любимого человека. Одиноким Овнам звезды советуют не сдерживать эмоции, особенно в случае сомнительного поведения бывшей пассии. Постарайтесь четко дать понять, что возобновление отношений невозможно.

Телец

Тельцы в этот день окажутся в центре интересов многих людей. Ваше внимание пытаются обратить на себя близкие и друзья, однако, всем им вы предпочтете общество любимого человека. Если вы пока одиноки, свободное время посвятите знакомствам и общению.

Близнецы

Не исключено, что ваш любимый человек не сразу скажет вам о том, что его беспокоит. Звезды советуют не пытаться прочесть мысли пассии, а спросить напрямую. Возможно, ситуация не так сложна как кажется. Одинокие Близнецы могут неожиданно и страстно влюбиться.

Рак ‌‌

Если события в личной жизни доставляют вам беспокойство и вселяют тревогу, постарайтесь успокоиться, так как у вас нет оснований для переживаний. Одиноким Ракам звезды рекомендуют в этот проявить понимание и чуткость по отношению к интересующему вас человеку.

Лев ‌‌

Возможно, в этот день некоторые Львы поймут, что готовы к ярким событиям и новым впечатлениям. Звезды советуют найти вариант обновления вместе с любимым человеком. Если вы еще не встретили свою любовь, не торопитесь признаваться в чувствах потенциальному партнеру.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды рекомендуют изменить привычный образ жизни, так как полное погружение в быт не способствует романтическим отношениям. Если вы пока одиноки, постарайтесь проявить лучшие черты характера, особенно в присутствии интересующего вас человека.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день у Весов не хватает времени на личную жизнь. Попросите вторую половинку проявить терпение и понимание, а вечером уделите партнеру внимания больше, чем обычно. Если вы пока не встретили свою любовь, не замыкайтесь в работе.

Скорпион

Возможно, в этот день второй половинке придется убедиться в том насколько на вас можно положиться в кризисной ситуации. Постарайтесь не разочаровать любимого человека и выкроить время для решения проблем. Одинокие Скорпионы сделают правильный вывод из случившегося.

Стрелец

Астрологические тенденции подтолкнут некоторых Стрельцов к несогласию со своим любимым человеком. Впрочем, вам удастся успешно разрешить противоречия при взаимном желании. Если вы пока одиноки, постарайтесь чаще бывать в окружении противоположного пола.

Козерог

Не исключено, что именно сегодня вы сможете во всей полноте составить себе мнение об отношениях с любимым человеком. Одиноким Козерогам звезды советуют посвятить день общению с представителями противоположного пола, так как сегодня вы – само обаяние.

Водолей

Водолеям в этот день звезды не обещают спокойной жизни. Однако что бы сегодня ни произошло, события лишь еще больше сблизят вас и любимого человека. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, помните, что трудности и испытания текущего периода имеют временный характер.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня Рыб будут ожидать различные сложные испытания и преграды на пути к счастью с любимым человеком, но всё окончится даже лучше, чем вы могли это представить. На одиноких Рыб может обрушиться ураган страсти со стороны поклонника.