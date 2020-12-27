Прогноз Бы Цзы на январь: переходный период

Январь 2021 года – время Желтого или Земляного Быка, Цзи Чоу.

Очень интересный месяц. С одной стороны, он завершает год Крысы.

И для завершения в нем есть свои показатели. В частности, акцент на дом с Вратами Смерти, которые как раз и нужны для того, чтобы подвести черту, закончить какие-то дела, провести генеральную уборку и заложить фундамент для новых свершений.

С другой стороны, земная ветвь Чоу – это энергия грядущего года, года Быка.

Поэтому именно сейчас каждый из нас ощутит назревание в своей жизни новой драматургии, связанной с энергией Чоу. Так что смотрите внимательней за тем, что происходит. События января могут задать тему вашего развития на целый год.

Энергии в январе текут ровно. Аспект сочетания в земных ветвях позволит событиям и ситуациям происходить легко и вполне предсказуемо.

Сильная энергия земли традиционно замедляет все процессы и настраивает на продвижение последовательное и неспешное. В негативном аспекте она может провоцировать лень и сибаритство. И, как следствие, набор лишнего веса.

Благо, добрая половина января будет этому только способствовать. Очень трудно будет справляться с соблазнами убаюкивающей энергии иньской земли.

Но медлительность энергии Чоу не должна расслаблять. Именно сейчас у кого-то могут случиться масштабные подвижки в важных вопросах. Связанные, например, с работой, недвижимостью, деньгами. Причем, подвижки могут быть совсем не радостными, поскольку столп месяца Цзи/Чоу относится к разряду Звезд банкротства. Звезда часто провоцирует неверные финансовые решения и потери.

Так что для каких-то глобальных перемен сейчас не лучшее время. Правильная тактика в период действия Звезды банкротства – перестраховка и осторожность, не только в области материи, но и в вопросах здоровья и отношений.

С этого месяца люди, в гороскопах которых имеется знак Козы, а это, в частности, и родившиеся в июле (после 4-8 числа), почувствуют влияние аспекта столкновения с Быком, которое они с разной степенью интенсивности будут проживать весь предстоящий год.

А вот рожденным в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8, самое время присмотреться к своему окружению и выделить людей, которые могут быть полезны в реализации их новых планов, либо постараться выйти на пока незнакомых нужных людей, от которых зависит их дальнейшее продвижение. Следите за нашими публикациями. В ближайшее время мы обязательно выпустим материал об активации вашей личной звезды Благородных помощников.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 11 и 23 января 2021 года.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)