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5 знаков зодиака, которые не дорожат отношениями

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Парапсихолог и таролог Саона Меришан рассказала, что только пять знаков зодиака могут разорвать отношения с людьми и навсегда вычеркнуть их из жизни.

Так, Овны, по мнению специалиста, являются воплощением огненного знака. Они могут резко разорвать отношения даже с самыми близкими. Если их сильно ранят, ни о каком прощении речи быть не может.

Также Саона отметила двойственность натуры Близнецов и их открытость. Они постоянно окружены друзьями и ищут новые знакомства. Однако им хорошо только с теми, кто не вызывает у них отрицательных эмоций.

В отличие от других знаков зодиака, Девы могут вовремя понять, что с них хватит. Если дружба, любовь или работа больше не приносят им удовлетворения, они закончат эти отношения.

Стрельцам, как утверждает таролог, часто не хватает изюминки, чего-то нового в отношениях и окружении. Поэтому вместо близких друзей они выбирают широкий круг общения, часто меняют друзей и спокойно оставляют бывших возлюбленных ради кого-то нового.

Водолеи не привыкли рвать отношения с кем-либо. Если такое все же происходит, значит, представители этого знака не видели другого выхода. Они готовы терпеть долго, но если чье-то общество больше не приносит им положительных эмоций, Водолеи вычеркнут человека из жизни.

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