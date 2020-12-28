Астролог предрек рождение нового спасителя в 2021 году

В 2021 году из-за соединения Юпитера и Сатурна в мире произойдет мутация под названием «Вифлеемская звезда», последний раз наблюдавшаяся при рождении Иисуса Христа. Об этом на днях заявил астролог Влад Росс.

Росс добавил, что соединение Сатурна и Юпитера в воздушной стихии продлится с 21 декабря 2021 до 2219 года.

При этом, согласно его прогнозам, 21-25 декабря 2021 года родится новый спаситель, а произойдет это на Урале.

«Начало эпохи Воздуха говорит о том, что в ближайшие 200 лет станут доступны многие сокрытые раньше знания, свободно можно будет получить информацию, произойдет множество важных открытий, в частности грандиозные межпланетные путешествия», — поделился Росс.

Ранее астролог предрек Украине сложный период в конце января — начале февраля 2021 года.