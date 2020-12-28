Кому крупно везет в период растущей Луны

Как известно, в период роста Луна наполняется силой и энергией, которая сказывается на настроении и самочувствии вашего знака зодиака.

Часто в этот период многие жалуются на недомогание, повышение артериального давления, апатию и депрессивное состояние, но для кого-то это весьма удачный период.Так для каких же знаков зодиака фаза активного роста луны является счастливым талисманом?

Самыми удачливыми в период роста лунного диска – будут Раки. Этот период их воодушевляет, придает уверенности. Они впитывают всю энергетику луны в себя и используют ее на решение всех своих задуманных планов. Фортуна им улыбается во всем! У Раков загораются глаза, открывается второе дыхание. Они не чувствуют усталости, их сила и уверенность заставляет других тихо завидовать в сторонке. Жизнь бьет ключом, но не гаечным и не по голове! Любые дела и цели легко достижимы. Главное, не слушать чужих советов и стереотипов, двигаться вперед к своим желаниям. Раки, по своей натуре, сверх эмоциональны и самокритичны. Но в это период они обладают настоящей силой-супергероя, им все по плечу!

Девы – это «приземленные» стратеги. Они не витают в мечтах, а довольствуются тем, что имеют. В период растущей луны Девам нельзя падать духом и вселять в себя неуверенность. Проблемы поможет решить активная луна. Она мягко устранит все неурядицы в вашей жизни. Этот период для Дев принесет благоприятные новости, освежит мысли в голове. Они вдохнут новым глотком воздуха, приобретая комфорт души и тела. Растущая луна – это период для начала новых перспектив, но, главное для Дев – в этот период верить в себя и свои силы.

Рыбы – мечтательные семьянины. Они придут на помощь всегда и везде. Растущая луна – это самый прекрасный у Рыб период для любви, творческих потенциалов. Это время, когда свою скромность можно приберечь для других времен. Поток лунных флюидов направлен в большей степени именно на этот знак. Рыбы почувствуют свое преимущество перед другими, их будто окрылит счастье и любовь. Ведь любовь для них всегда стоит на первом месте, и эта фаза прекрасное время для романтических вечеров, предложений руки и сердца. Творческие Рыбы обретут свежие источники вдохновения, раскроют свой талант до максимума. Их чувственность и страстность будет зашкаливать.